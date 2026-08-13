Vizsgálja a hatóság, hogy szaladhatott meg százmillióval egy minibölcsőde ára

Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett az Integritás Hatóság (IH) az acsai minibölcsőde kivitelezése miatt – írja az Integritás Hatóság közlése nyomán a Telex.

A hatóság vizsgálata szerint a beruházás közel 110 millió forinttal, 77 százalékkal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pest megyei községben

egy nyolcfős bölcsőde épült, uniós támogatásból, négyzetméterenként 2,6 millió forintos áron.

Az IH vizsgálata arra is rámutatott, hogy ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típustervei alapján, ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két minibölcsőde is épült Kemencén és Csőváron, ezekben az esetekben viszont csak 1,5 millió forint volt a költség négyzetméterenként.

Összesen 10 cég indult a közbeszerzésen, az ajánlatkérő közülük hétnek kapásból érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a heten jelentősen kedvezőbb árat szabtak meg. Az IH szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták.

Emellett a falu másik EU-s projektjét is megvizsgálta a hatóság, amely orvosi rendelők és szolgálati lakások felújításáról szólt.

Ezeken is ugyanaz a cég nyert, ugyanazzal a független akkreditált közbeszerzési szakértővel.

Mint írják, az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást választott, majd egyetlen tárgyalást sem tartott, emellett az IH azonosított egy alvállalkozót is, amely feltehetően soha nem számlázott a fővállalkozónak. A feljelentés mellett az IH kezdeményezte a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását, emellett a NAV-nál is jelezte az esetet.