ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.24
usd:
315.04
bux:
150022.25
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illusztráció, valaki nagyítóval néz át iratokat, pénzügyi dokumentumokat.
Nyitókép: Pixabay

Vizsgálja a hatóság, hogy szaladhatott meg százmillióval egy minibölcsőde ára

Infostart

Az Integritás Hatóság kiderítette, hogy két másik településen, ugyanezen típustervek alapján is épültek minibölcsődék, ám azok közel sem kerültek ennyibe. A vizsgált cég emellett még két másik közbeszerzési ügyben is felkeltette a hatóság figyelmét Acsán.

Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett az Integritás Hatóság (IH) az acsai minibölcsőde kivitelezése miatt – írja az Integritás Hatóság közlése nyomán a Telex.

A hatóság vizsgálata szerint a beruházás közel 110 millió forinttal, 77 százalékkal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pest megyei községben

egy nyolcfős bölcsőde épült, uniós támogatásból, négyzetméterenként 2,6 millió forintos áron.

Az IH vizsgálata arra is rámutatott, hogy ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típustervei alapján, ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két minibölcsőde is épült Kemencén és Csőváron, ezekben az esetekben viszont csak 1,5 millió forint volt a költség négyzetméterenként.

Összesen 10 cég indult a közbeszerzésen, az ajánlatkérő közülük hétnek kapásból érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a heten jelentősen kedvezőbb árat szabtak meg. Az IH szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták.

Emellett a falu másik EU-s projektjét is megvizsgálta a hatóság, amely orvosi rendelők és szolgálati lakások felújításáról szólt.

Ezeken is ugyanaz a cég nyert, ugyanazzal a független akkreditált közbeszerzési szakértővel.

Mint írják, az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást választott, majd egyetlen tárgyalást sem tartott, emellett az IH azonosított egy alvállalkozót is, amely feltehetően soha nem számlázott a fővállalkozónak. A feljelentés mellett az IH kezdeményezte a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását, emellett a NAV-nál is jelezte az esetet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vizsgálja a hatóság, hogy szaladhatott meg százmillióval egy minibölcsőde ára

vizsgálat

bölcsőde

korrupció

kivitelezés

túlárazás

acsa

integritás hatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje
Minden európai folyón gondot okoz az alacsony vízállás, az áruszállítás szempontjából fontos Rajna és Duna legnagyobb részén gyakorlatilag ellehetetlenült a teherhajózás – mondta el az InfoRádióban a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke. Bencsik Attila hangsúlyozta: csak azokon a folyószakaszokon tudnak közlekedni a hajók, ahol vízlépcsőt építettek.
 

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Ismét apad a Duna, itt vannak a paksi intézkedések részletei

Tisza-kormány: Ismét apad a Duna, itt vannak a paksi intézkedések részletei

A Duna átmeneti emelkedés után ismét apadni kezdett Paksnál, ezért a kormány felgyorsítja az atomerőmű vízellátását biztosító beavatkozásokat. Magyar Péter a csütörtök délutáni tájékoztatón ismertetette a fenékküszöb építésének és a bárkák esetleges elsüllyesztésének részleteit, az eseményről élőben tudósítottunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar van súlyos pénzügyi veszélyben: nekik már ez sem fér bele a hónap végén

Egyre több magyar van súlyos pénzügyi veszélyben: nekik már ez sem fér bele a hónap végén

Bár némi javulás figyelhető meg a magyarok pénzügyi tudatossága és felkészültsége terén, a társadalom jelentős része továbbra is pénzügyi nyomás alatt él.

BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

The mayor of Qusra says Israeli troops have been telling families to leave their houses, using some as barracks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 21:50
91 métert zuhant a repülő, droggyanú merült fel a pilótánál
2026. augusztus 13. 21:02
Vitézy Dávid elárulta: már ezekre a településekre is eljuthatunk éjszakai tömegközlekedéssel
×
×