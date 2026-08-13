A szerelvényen mintegy 150 ember utazott. Többeket kórházba szállítottak. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a balesetet.

Korábban a brit közlekedési rendőrség egy X-bejegyzésben közölte, hogy tisztjei a mentőszolgálat és a tűzoltóság tagjaival együtt a baleset helyszínén tartózkodnak. A helyi mentőszolgálatok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a baleset helyszínének környékét.

A train has derailed near Lewes in Sussex, British Transport Police say. The force says it is "responding alongside paramedics and the fire service".



The derailment was described as "a very serious and developing incident" by a local MP. At least two people have been seriously… pic.twitter.com/1AbaIw4Fqw A passenger train derailed and overturned in the UK — 11 people were injured



The accident occurred near the town of Lewes in East Sussex. Around 150 people were on board, and three carriages overturned onto their sides. pic.twitter.com/bxDFFiWijN — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026 — Channel 4 News (@Channel4News) August 13, 2026

A brit sajtóban megjelent képeken és a BBC helikopteréről készült légi felvételeken több felborult vagont lehetett látni, amelyek körül emberek állnak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak.

A Southern Rail vasúttársaság közölte, hogy a történtek miatt járattörlések és jelentős késések várhatók. A balesetet szenvedett vonat Haywards Heath és Lewes között siklott ki.

? BREAKING: A train has derailed near Lewes in East Sussex pic.twitter.com/6yEVe7muay — Politics UK (@PolitlcsUK) August 13, 2026

Heidi Alexander közlekedési miniszter egy X-bejegyzésben mély aggodalmát fejezte ki. A BBC szerint már bevonták az ügybe a brit vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hatóságot (RAIB).