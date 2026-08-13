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LEWES, ENGLAND - AUGUST 13: Emergency services attend a train derailment outside Lewes station in East Sussex on August 13, 2026 in Lewes, England. (Photo by James McCauley/Getty Images)
Nyitókép: James McCauley/Getty Images

Súlyos vonatbaleset, kisiklott a fél szerelvény, három kocsi is beborult a fák közé Angliában – videók

Infostart / MTI

East Sussex angliai grófságban, Lewes városának közelében kisiklott egy személyszállító vonat csütörtökön, ketten komolyabb sérüléseket szenvedtek, kilencen könnyebbeket – közölte a helyi mentőszolgálat a Facebookon.

A szerelvényen mintegy 150 ember utazott. Többeket kórházba szállítottak. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a balesetet.

Korábban a brit közlekedési rendőrség egy X-bejegyzésben közölte, hogy tisztjei a mentőszolgálat és a tűzoltóság tagjaival együtt a baleset helyszínén tartózkodnak. A helyi mentőszolgálatok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a baleset helyszínének környékét.

A brit sajtóban megjelent képeken és a BBC helikopteréről készült légi felvételeken több felborult vagont lehetett látni, amelyek körül emberek állnak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak.

A Southern Rail vasúttársaság közölte, hogy a történtek miatt járattörlések és jelentős késések várhatók. A balesetet szenvedett vonat Haywards Heath és Lewes között siklott ki.

Heidi Alexander közlekedési miniszter egy X-bejegyzésben mély aggodalmát fejezte ki. A BBC szerint már bevonták az ügybe a brit vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hatóságot (RAIB).

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