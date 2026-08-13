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A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) autóbuszvégállomásának részlete a Kelenföldi vasútállomás Budaörsi úti oldalán. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Róka László

Vitézy Dávid elárulta: már ezekre a településekre is eljuthatunk éjszakai tömegközlekedéssel

Infostart

Tovább bővült azoknak az agglomerációs településeknek a köre, ahová éjszakai közösségi közlekedéssel is eljuthatunk. A sorhoz most Csepel-sziget települései csatlakoztak.

A Csepel-sziget településeire is el lehet jutni éjszaka közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től Kelenföld vasútállomástól minden nap 0:20-kor, hétvégi napokon pedig 1:20-kor is indul az új, 686-os busz Halásztelekre és Szigethalomra, ha van utas, akkor Tökölre is. Minderről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter adott hírt Facebook oldalán.

Szigetszentmiklósra továbbra is Csepel, Szent Imre térről indulnak buszok 0:40-kor, 1:40-kor és 2:40-kor.

Budapest agglomerációjának szinte minden településén jelentősen bővült, júliustól és augusztustól az éjszakai járatok szolgáltatása, hogy a késői rendezvényekről, programokról is haza lehessen érni közösségi közlekedéssel. A buszok indulása a metrók, a HÉV-ek és az elővárosi vonatok menetrendjéhez igazodik.

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