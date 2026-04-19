chinese girls talking with digital tablet
Nyitókép: Getty Images

Végrendelet Központ – Kínában is gyökeret ver az osztálytársadalom

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Mao Ce-tung valószínűleg forog a sírjában. A kommunista párt által irányított hatalmas országban, a hagyományos ideológiára fittyet hányva, hatalmas vagyonok halmozódtak fel a piacgazdasági reformok után. És most, amikor kezd kihalni az első, meggazdagodott nemzedék, lassan átveszi a helyét a vagyonba született örökösök generációja. Közben azonban a gazdaság lassulása miatt a fiatalok többségének szűkülnek a lehetőségei.

Azzal az új jelenséggel, hogy Kínában egyre többen érzik úgy, ma már fontosabb, hogy hová születik az ember, mint a teljesítmény, az Economist magazin foglalkozott.

A vagyonátadás, vagy átmentés eddig ismeretlen munkaköröket termelt ki. Köztük van Csen Kaj, az államilag támogatott Kínai Végrendelet Központ nevű jótékonysági szervezet főnöke. A központ segíti az időseket abban, hogy megszövegezzék és hatóságoknál iktassák végakaratukat.

Mint elmondta,

Kínában még mindig új jelenség a végrendelet, és az a gondolat is, hogy jelentős családi vagyonokat kell rendezett módon továbbadni.

A kommunista korszak első évtizedeiben a magántulajdon és a magánvállalkozás lényegében eltűnt, és csak az elmúlt bő negyven év reformjai teremtették meg újra azt a világot, amelyben nagy családi vagyonok felhalmozódhattak.

Most viszont ennek a reformkornak az első nyertesei beléptek az idős korba és kezdenek kihalni. Azok az emberek, akik a hetvenes évek végétől, Teng Hsziao-ping gazdasági nyitása után építettek fel gyárakat, kereskedelmi vállalkozásokat, ingatlancégeket vagy italbirodalmakat, eljutottak oda, hogy a fő vagyoni kérdés nekik nem a terjeszkedés, hanem az átadás. Ez pedig nemcsak családi, hanem társadalmi kérdéssé válik.

A The Economist szerint csak 2025-ben hetven új milliárdos jelent meg a Népköztársaságban, így számuk 470-re nőtt. Ezek a milliárdosok együtt mintegy 1,8 billió dollárnyi vagyont halmoztak fel. Ami azonban igazán fontos, az az, hogy ez a vagyon most kezd átszállni az örökösökre.

A Hurun kutatóközpont adatai szerint 2025-ben a legalább 5 milliárd jüan vagyonnal rendelkező emberek közel fele már 60 éves vagy annál idősebb volt.

Az Altrata technológiai cég becslése szerint a 2025-től számított tíz év során az 5 millió dollárnál nagyobb nettó vagyonnal rendelkező kínaiak csoportja összesen 2,1 billió dollárt adhat tovább örököseiknek.

Nincs végrendelet – komoly kockázat

A gond az, hogy a kínai társadalom és jogrendszer nincs teljesen felkészülve erre az átmenetre. Kao Hao, a Csinghua Egyetem kutatója azt vizsgálta, mi történt azokkal a tőzsdén jegyzett cégekkel, amelyek alapítója vagy fő tulajdonosa 2003 és 2024 között meghalt. Hatvanhét ilyen esetet talált, és ezek közül mindössze hatnál volt érvényes végrendelet.

Ez azért veszélyes, mert a nagy vagyonok mögött gyakran bonyolult családi viszonyok húzódnak meg: válások, második házasságok, házasságon kívüli gyerekek, külföldön élő örökösök.

A kínai jog ugyan a főszabály szerint a szülők, a házastárs és a gyermekek között osztja meg a vagyont, a valóságban azonban sokkal kuszább a helyzet. Sokan unokákra, élettársakra vagy más rokonokra hagynák a javaikat, de ezt csak pontos és érvényes végrendelettel lehet rendezni.

A legismertebb példa Cung Csinghou, a Vahaha (Wahaha) italbirodalom alapítójának ügye. A vállalkozó halála után sokáig úgy tűnt, hogy a lánya örökli a vagyont, később azonban három másik személy is jelentkezett, akik szintén a gyereküknek mondták magukat, és több mint 2 milliárd dollárt követeltek az örökségből.

Az ügy országos figyelmet kapott, és sok kínai üzletember ekkor szembesült azzal, milyen zavaros lehet egy nagy vagyon sorsa, ha nincs minden előre rendezve.

A probléma ráadásul nem csak a szupergazdagokat érinti.

Kína hatalmas, mintegy 500 milliós középosztálya is jelentős vagyont halmozott fel, elsősorban ingatlanban.

A városi lakástulajdon aránya 1980-ban még 20 százalék volt, 2022-re viszont 96 százalékra nőtt. A háztartáson belüli vagyon mintegy 70 százaléka ma is ingatlanban áll, így az öröklési viták egyre gyakrabban megjelennek a középrétegek életében is.

Egyes kutatások szerint azonban nem Kína a legjobb példa az örökölt vagyon befolyására:

Megrendül a sikerbe vetett hit

A vagyon öröklődése önmagában sem kis változás, de igazán fontossá az teszi, hogy közben a gazdasági környezet is romlik. A kínai reformkor évtizedeiben sokan úgy tekintettek a gazdagságra, mint a kemény munka és az ügyesség jutalmára. Az emberek hittek abban, hogy szorgalommal és vállalkozói szellemmel lehetséges a felemelkedés.

Az időszak kiváló korrajza – és görbe tükre – Jü Hua Testvérek című, magyarra is lefordított könyve. Az egyik főszereplő mostohafivér a szomszédok által először kinevetett, szemetet gyűjtő és félkegyelműnek tartott fiú multimilliomossá válik.

Ez a hit, hogy bárki meggazdagodhat, ha keményen dolgozik, most látványosan kezd megrendülni. A korábbi kutatások szerint 2004-ben a kínaiak 62 százaléka még úgy gondolta, hogy az erőfeszítés mindig megtérül. 2023-ra ez az arány 28 százalékra esett.

Egyre többen vélik úgy, hogy a gazdagság kulcsa nem a tehetség vagy a szorgalom, hanem a kapcsolati háló és a családi háttér.

Ezt a hangulatot jól adják vissza Long Vanyün, egy 26 éves kujjangi fiatal gondolatai. Ő és barátai a Hsziaohungsu közösségi oldalon figyelik a gazdag gyerekek gondosan szerkesztett és prezentált életét. Arra jutottak: ma már nem az számít igazán, ki hogyan szerepel az egyetemi felvételin vagy milyen állást szerez, hanem az, hogy milyen családba született.

Másként fogalmazva: a születés, az, hogy „kinek a magzatvizében formálódtál”, egyre inkább meghatározza a jövőt.

Ehhez társul a fiatalok nehéz helyzete a munkaerőpiacon. Az oktatásból kikerült 16–24 éves kínaiak körében 17 százalékos a munkanélküliség, az állami és közigazgatási állásokért pedig hatalmas a verseny.

Közben erősödik az a meggyőződés, hogy sok pozíciót eleve „valakinek” tartanak fenn, azaz virágzik a protekciózás. Ezt fejezi ki a „luobokeng”, azaz „reteklyuk” kifejezés: olyan állásokat jelöl, amelyek papíron nyitottak, a valóságban úgy írták meg a hirdetést, hogy azt egy előre kiválasztott, konkrét jelöltre szabták.

A párt is aggódik, de még nem lépett

Hszi Csin-ping kínai elnök már 2021-ben arról beszélt, hogy a „közös jólét” nem csupán gazdasági cél, hanem politikai kérdés is.

A kínai vezetés hivatalosan azt szeretné, ha az ország társadalmi szerkezete inkább széles középosztályra épülne, és nem nyílna túl nagyra az olló a gazdagok és szegények között.

Ennek ellenére az örökösödési adó ügyében a párt évtizedek óta halogat. A téma felmerült már az ötvenes években, aztán 1993-ban, majd 2013-ban is, de mindig levették a napirendről. Tavaly ismét szóba került az Országos Népi Gyűlésben, ahol azzal érveltek mellette, hogy segíthetné a társadalmi igazságosságot, a jótékonyságot és a fogyasztást is. Végül ismét csak annyi történt, hogy további vizsgálatokat sürgettek, döntés nélkül.

A tétovázásnak több oka van. Egy lassuló gazdaságban új adót bevezetni politikailag kockázatos. Emellett ott a tőkemenekítés veszélye, és az a kényes körülmény is, hogy a pártelit egy része maga is vagyonos. Egy örökösödési adó nemcsak pénzügyi, hanem politikai és erkölcsi kérdéseket is felszínre hozna.

A fiatalok válasza: visszahúzódás és alacsonyabb elvárások

Kínában a növekvő egyenlőtlenség egyelőre nem lázadásban, hanem inkább a fiatalok lelkiállapotában mutatkozik meg.

Az utóbbi években népszerűvé vált a „tang ping”, vagyis a „meglapulás” életforma: az a hozzáállás, hogy nincs értelme mindenáron részt venni a kimerítő versenyben.

Ez kicsit hasonlít a nyugati világban elterjedt Z-generációs, „quiet quitting” (a minimális munkahelyi erőfeszítés) életmódhoz.

Megjelentek a szülők pénzéből élő, „teljes munkaidős gyerekek”, és sokan már nem a munkában, hanem a házasságban látják az előrelépés lehetőségét.

Cseng Sanghang története kiváló példa. A fiatal férfi egy állami vállalatnál dolgozott, de belefáradt. Hazaköltözött a szüleihez, és ma inkább videókat készít az életéről, mintsem új állást keresne. Azt mondja, nem aggódik a mindennapi megélhetés vagy amiatt, hogy mikor kerül étel az asztalára, mert ebben a szülei már levették róla a terhet.

Közben a gazdagok második generációja sem feltétlenül vállalkozni akar. Csen Jühuj, egy meggazdagodott elektronikai vállalkozó lánya úgy fogalmaz: a szülei generációjának sikerében óriási szerepe volt annak, hogy a kor kedvezett nekik.

A második generációnak szerinte nem újabb nagy kockázatokat kell vállalnia, hanem inkább a vagyon megőrzésére kell törekednie.

Ez már egy egészen más mentalitást követel meg, mint ami a reformkorszak első évtizedeit jellemezte. Csen a befektetett pénzt kezeli és a család az osztalékokból él.

A vagyonosok számára gyártott, egyedik luxusbútorairól ismert vállalkozás, a Tucson vezérigazgatójának menye, Ke Hszi – akinek célja még mindig a terjeszkedés – így jellemezte a helyzetet: sok fiatal még mindig hajlandó keményen dolgozni, de manapság már úgy látja: 1-ről talán 1,2-re juthat, míg korábban 1-ről 50-re vagy 100-ra lehetett ugrani.

Új korszak, új társadalmi logika

Kína tehát nem egyszerűen gazdagabb lett, hanem belépett az örökölt vagyon korszakába. Ez alapvetően változtatja meg azt, ahogyan az emberek a sikerről, az igazságosságról és a jövőről gondolkodnak. Az ország hosszú ideig a felemelkedés ígéretére építette saját történetét.

Most viszont egyre többen érzik úgy, hogy a lehetőségek beszűkültek, és a családi háttér – a hivatalos ideológiával paradox módon szemben álló „osztály” – fontosabb lett, mint a személyes teljesítmény.

Orbán Zoltán: egyszerű módszerekkel segíthető a fecskeállomány visszaerősödése
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint hazatérő fecskéinknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találniuk, amivel tatarozhatnák vagy megépíthetnék fészkeiket. Körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból minden augusztusban, ennek két globális és két hazai oka van.
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart

Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart

Az Egyesült Államok és Irán között újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor Iszlámábádban, még a tűzszünet kedd éjjeli lejárta előtt. Az amerikai delegációt ezúttal JD Vance alelnök vezeti, ugyanakkor még sok a bizonytalanság - jelentette az Axios.

Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre

Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre

Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

A White House official has told the BBC the US delegation will be led by JD Vance - Iran has not confirmed it will take part.

