2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
One senior man watches soccer match and bets on the game.
Nyitókép: Hirurg/Getty Images

Megint nagyot kaszáltak az öbölválságra tett fogadással

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ismét bennfentes információval való visszaélés gyanúja merült az amerikai–iráni tűzszünet bejelentése kapcsán. Nem sokkal Donald Trump, amerikai elnök tűzszüneti bejelentése előtt egy csoport nagy tétet tett fel arra, hogy fegyvernyugvás lesz – és hatalmas pénzt keresett.

Szinte tankönyvi példája lehet a bennfentes információk felhasználásának az, ami egy online fogadási platformon, az egyre ismertebbé váló Polymarketen történt, legalábbis több szakértő így látja. Három, egymástól függetlennek tűnő, de feltűnően hasonló módon „viselkedő” felhasználói fiók összesen mintegy 484 ezer dollár profitot ért el azzal, hogy még azelőtt elkezdett fogadni az amerikai–iráni tűzszünetre, hogy arról bármilyen hivatalos bejelentés érkezett volna.

A történet időzítése különösen szembetűnő. A három fiók kevesebb mint egy nappal azelőtt jelent meg a platformon, hogy Donald Trump bejelentette: ideiglenes megállapodás született Teheránnal. Ezek a felhasználók korábban semmilyen más eseményre nem fogadtak, kizárólag erre az egy, geopolitikailag rendkívül érzékeny kimenetelre.

Az első téteket akkor tették meg, amikor a tűzszünet esélye még rendkívül csekély volt, mindössze 3–6 százalékra becsülték.

Ahogy azonban az esélyek nőni kezdtek, a három fiók részben realizálta a nyereséget, de pozícióik nagy részét végig tartották egészen a bejelentésig. Két fiókot ebben a hónapban hoztak létre, egyet pedig márciusban.

Az ügy várhatóan tovább fokozza a hatóságok érdeklődését az úgynevezett predikciós piacok iránt, ahol a felhasználók valós események bekövetkezésére fogadhatnak – a sporteseményektől kezdve egészen politikai fejleményekig, vagy akár vezetők haláláig. A két legnagyobb szereplő, a Kalshi és a Polymarket már eddig is a szabályozók látókörében volt, részben azért, mert felmerült: egyesek bennfentes információkat használhatnak ezekben a rendszerekben.

Todd Phillips, a Georgia Állami Egyetem pénzügyi professzora, aki korábban az amerikai határidős piacokat felügyelő szövetségi tanácsadó testületében is dolgozott, egyenesen „gyanúsnak” nevezte az esetet. Mint mondta: ezek pontosan azok az ügyletek, amelyeknél a felügyeleti szerveknek érdemes közelebbről is megnézniük, kik állnak a háttérben.

A Polymarketen korábban már nagy pénzeket kerestek a Nicolas Maduro volt venezuelai elnök elleni fellépéssel. Egy másik elemzőcég, a Bubblemaps szintén talált hasonló mintázatot:

három ottani fiók korábban meglepő pontossággal jelezte előre az amerikai csapásokat Irán ellen, és most csaknem 600 ezer dollárt nyertek a tűzszünetre tett fogadásokkal.

Ezek a fiókok ráadásul rendszeresen nevet változtattak, és akár 75 ezer dolláros téteket is elhelyeztek akkor, amikor a piac még alig adott esélyt a megállapodásra.

Bár bizonyíték egyelőre nincs arra, hogy valóban bennfentesekről lenne szó, az időzítés és a rendre bejövő tippek sokak szerint nem magyarázhatók pusztán a szerencsével.

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Amerikai törvényhozók egy csoportja már szigorúbb szabályozást sürget, különösen azután, hogy egyes platformokon még olyan kérdésekre is lehetett fogadni, hogy sikerül-e kimenteni a lelőtt amerikai gép pilótáit. Egy massachusettsi képviselő ezt „erkölcsileg elfogadhatatlannak” nevezte. A Polymarket végül visszavonta az ilyen jellegű fogadásokat, azzal védekeve, hogy azok „átcsúsztak” a belső ellenőrzési rendszeren.

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

