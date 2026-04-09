Megint nagyot kaszáltak az öbölválságra tett fogadással

Szinte tankönyvi példája lehet a bennfentes információk felhasználásának az, ami egy online fogadási platformon, az egyre ismertebbé váló Polymarketen történt, legalábbis több szakértő így látja. Három, egymástól függetlennek tűnő, de feltűnően hasonló módon „viselkedő” felhasználói fiók összesen mintegy 484 ezer dollár profitot ért el azzal, hogy még azelőtt elkezdett fogadni az amerikai–iráni tűzszünetre, hogy arról bármilyen hivatalos bejelentés érkezett volna.

A történet időzítése különösen szembetűnő. A három fiók kevesebb mint egy nappal azelőtt jelent meg a platformon, hogy Donald Trump bejelentette: ideiglenes megállapodás született Teheránnal. Ezek a felhasználók korábban semmilyen más eseményre nem fogadtak, kizárólag erre az egy, geopolitikailag rendkívül érzékeny kimenetelre.

Az első téteket akkor tették meg, amikor a tűzszünet esélye még rendkívül csekély volt, mindössze 3–6 százalékra becsülték.

Ahogy azonban az esélyek nőni kezdtek, a három fiók részben realizálta a nyereséget, de pozícióik nagy részét végig tartották egészen a bejelentésig. Két fiókot ebben a hónapban hoztak létre, egyet pedig márciusban.

Az ügy várhatóan tovább fokozza a hatóságok érdeklődését az úgynevezett predikciós piacok iránt, ahol a felhasználók valós események bekövetkezésére fogadhatnak – a sporteseményektől kezdve egészen politikai fejleményekig, vagy akár vezetők haláláig. A két legnagyobb szereplő, a Kalshi és a Polymarket már eddig is a szabályozók látókörében volt, részben azért, mert felmerült: egyesek bennfentes információkat használhatnak ezekben a rendszerekben.

Todd Phillips, a Georgia Állami Egyetem pénzügyi professzora, aki korábban az amerikai határidős piacokat felügyelő szövetségi tanácsadó testületében is dolgozott, egyenesen „gyanúsnak” nevezte az esetet. Mint mondta: ezek pontosan azok az ügyletek, amelyeknél a felügyeleti szerveknek érdemes közelebbről is megnézniük, kik állnak a háttérben.

A Polymarketen korábban már nagy pénzeket kerestek a Nicolas Maduro volt venezuelai elnök elleni fellépéssel. Egy másik elemzőcég, a Bubblemaps szintén talált hasonló mintázatot:

három ottani fiók korábban meglepő pontossággal jelezte előre az amerikai csapásokat Irán ellen, és most csaknem 600 ezer dollárt nyertek a tűzszünetre tett fogadásokkal.

Ezek a fiókok ráadásul rendszeresen nevet változtattak, és akár 75 ezer dolláros téteket is elhelyeztek akkor, amikor a piac még alig adott esélyt a megállapodásra.

Bár bizonyíték egyelőre nincs arra, hogy valóban bennfentesekről lenne szó, az időzítés és a rendre bejövő tippek sokak szerint nem magyarázhatók pusztán a szerencsével.

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Amerikai törvényhozók egy csoportja már szigorúbb szabályozást sürget, különösen azután, hogy egyes platformokon még olyan kérdésekre is lehetett fogadni, hogy sikerül-e kimenteni a lelőtt amerikai gép pilótáit. Egy massachusettsi képviselő ezt „erkölcsileg elfogadhatatlannak” nevezte. A Polymarket végül visszavonta az ilyen jellegű fogadásokat, azzal védekeve, hogy azok „átcsúsztak” a belső ellenőrzési rendszeren.