ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) cseh mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke távozik az elnöki hivatalból a prágai várban 2025. november 26-án, miután bemutatta miniszterjelöltjeinek névsorát az államfõnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

„Elég” – Andrej Babiš kihagyja a karácsonyi beszédet, de aztán bizalmi szavazás vár rá

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Idén elmarad Andrej Babiš karácsonyi televíziós beszéde. A cseh miniszterelnök döntését azzal indokolta, hogy az embereknek az elmúlt év után már elegük van a politikából, az ünnepek alatt pedig inkább meséket vagy romantikus filmeket néznének, nem újabb politikai megszólalásokat. Babiš kormánya január 13-án bizalmi szavazás elé áll a képviselőházban.

Andrej Babiš nem készül hagyományos tévés beszéddel sem karácsonykor, sem december végén. Az Idnes.cz hírportálnak adott interjúban elmondta, szenteste csupán rövid jókívánságokat fogalmaz meg, részletesebb üzenetét pedig újévkor teszi közzé, kizárólag a saját közösségi oldalain.

Mint fogalmazott: aki kíváncsi rá, majd ott megnézi.

Az elmúlt években a cseh politikai életben bevett szokássá váltak az ünnepi megszólalások. Miloš Zeman volt köztársasági elnök hivatali ideje alatt december 26-án, István napján mondott beszédet, míg Petr Fiala korábbi miniszterelnök január elsején szólt az emberekhez. Petr Pavel államfő pedig beiktatása után visszatért az újévi elnöki beszédek hagyományához. Eközben Fiala decemberre helyezte át megszólalásait, az adventi időszakban pedig más vezető politikusok – köztük a szenátus elnöke – is rendszeresen üzennek a nyilvánosságnak.

Andrej Babiš azonban úgy látja, hogy idén más a hangulat. Véleménye szerint

a választók túltelítődtek politikával, ezért nem akar ünnepi időszakban képernyőn keresztül kampányjellegű beszédekkel megjelenni.

A figyelem ugyanakkor hamarosan úgyis a politikára terelődik: Babiš kormánya január 13-án bizalmi szavazás elé áll a képviselőházban. Ezt a parlament elnöke, az Szabadság és Közvetlen Demokrácia politikusa, Tomio Okamura erősítette meg az ügyrendi bizottság ülése után.

A bizalmi szavazás a képviselőház rendes ülésének második napirendi pontja lesz. A voksolást megelőzően a képviselők még egy pénzügyminisztériumi javaslatról tárgyalnak, amely az idei választások után járó állami támogatások kifizetését érinti. Azok a pártok és mozgalmak jogosultak erre, amelyek legalább másfél százalékos eredményt értek el a választáson. A támogatás összege összességében meghaladja az ötszázmillió koronát.

Az alkotmány értelmében az újonnan kinevezett kormánynak harminc napon belül bizalmat kell kérnie a parlamenttől. Petr Pavel köztársasági elnök ezen a héten nevezte ki Babiš kabinetjét, a házelnök pedig köteles volt a legközelebbi plenáris ülés napirendjére tűzni a bizalmi szavazást.

A kormány jó eséllyel meg is kapja a támogatást: az ANO, az SPD és az Autósok koalíciója ugyanis 108 mandátummal rendelkezik a 200 fős képviselőházban. A bizalom megszerzéséhez a jelen lévő képviselők több mint felének szavazata szükséges.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    „Elég” – Andrej Babiš kihagyja a karácsonyi beszédet, de aztán bizalmi szavazás vár rá

kormányalakítás

cseh

karácsony

andrej babis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével

Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével

Az amerikai elnök teljes olajblokádot hirdetett Venezuela ellen, hadihajókkal zárná el az ország fő bevételi forrását. Szakértők szerint a gazdasági nyomás egyedül nem biztos, hogy elég lesz a rendszer megdöntéséhez.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Folytatódnak a háború lezárását célzó tárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton Miamiban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldöttével, Steve Witkoffal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel- - írta a Reuters. Orosz ballisztikus rakéták csapást mértek Odessza Pivdennij kikötőjére, legalább hét ember meghalt, tizenöt megsebesült. Ukrajna arról számolt be, hogy a drónjaik találatot értek a Lukoil tulajdonában lévő Filanovszkij olajfúrótornyon, valamint egy katonai járőrhajón a Kaszpi-tengeren.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Titokzatos befeketető borította meg a magyar tőzsdét: 27 milliárddal szált be, ugrott az árfolyam

Titokzatos befeketető borította meg a magyar tőzsdét: 27 milliárddal szált be, ugrott az árfolyam

Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lawmakers criticise redactions in Epstein files as not all documents released

Lawmakers criticise redactions in Epstein files as not all documents released

The justice department had a Friday deadline to release all of its Epstein material but thousands of files are still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 10:08
Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret
2025. december 19. 07:07
Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt
×
×
×
×