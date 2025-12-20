„Elég” – Andrej Babiš kihagyja a karácsonyi beszédet, de aztán bizalmi szavazás vár rá

Andrej Babiš nem készül hagyományos tévés beszéddel sem karácsonykor, sem december végén. Az Idnes.cz hírportálnak adott interjúban elmondta, szenteste csupán rövid jókívánságokat fogalmaz meg, részletesebb üzenetét pedig újévkor teszi közzé, kizárólag a saját közösségi oldalain.

Mint fogalmazott: aki kíváncsi rá, majd ott megnézi.

Az elmúlt években a cseh politikai életben bevett szokássá váltak az ünnepi megszólalások. Miloš Zeman volt köztársasági elnök hivatali ideje alatt december 26-án, István napján mondott beszédet, míg Petr Fiala korábbi miniszterelnök január elsején szólt az emberekhez. Petr Pavel államfő pedig beiktatása után visszatért az újévi elnöki beszédek hagyományához. Eközben Fiala decemberre helyezte át megszólalásait, az adventi időszakban pedig más vezető politikusok – köztük a szenátus elnöke – is rendszeresen üzennek a nyilvánosságnak.

Andrej Babiš azonban úgy látja, hogy idén más a hangulat. Véleménye szerint

a választók túltelítődtek politikával, ezért nem akar ünnepi időszakban képernyőn keresztül kampányjellegű beszédekkel megjelenni.

A figyelem ugyanakkor hamarosan úgyis a politikára terelődik: Babiš kormánya január 13-án bizalmi szavazás elé áll a képviselőházban. Ezt a parlament elnöke, az Szabadság és Közvetlen Demokrácia politikusa, Tomio Okamura erősítette meg az ügyrendi bizottság ülése után.

A bizalmi szavazás a képviselőház rendes ülésének második napirendi pontja lesz. A voksolást megelőzően a képviselők még egy pénzügyminisztériumi javaslatról tárgyalnak, amely az idei választások után járó állami támogatások kifizetését érinti. Azok a pártok és mozgalmak jogosultak erre, amelyek legalább másfél százalékos eredményt értek el a választáson. A támogatás összege összességében meghaladja az ötszázmillió koronát.

Az alkotmány értelmében az újonnan kinevezett kormánynak harminc napon belül bizalmat kell kérnie a parlamenttől. Petr Pavel köztársasági elnök ezen a héten nevezte ki Babiš kabinetjét, a házelnök pedig köteles volt a legközelebbi plenáris ülés napirendjére tűzni a bizalmi szavazást.

A kormány jó eséllyel meg is kapja a támogatást: az ANO, az SPD és az Autósok koalíciója ugyanis 108 mandátummal rendelkezik a 200 fős képviselőházban. A bizalom megszerzéséhez a jelen lévő képviselők több mint felének szavazata szükséges.