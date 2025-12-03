Ez a leggyakoribb karácsonyi ajándék Szlovákiában

A november 4. és 7. között, ezer fő megkérdezésével készült, az Ipsos által végzett reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a válaszadók legnagyobb csoportja, mintegy egyharmada, 150 és 300 euró között költ majd ajándékokra. Ez nagyjából megegyezik a tavalyi adatokkal, így az ünnepi költekezést nem érinti látványosan a spórolás. A megkérdezettek több mint egyötöde akár 400 eurónál is többet ad ki. Kizárólag akciós vagy leértékelt árut a lakosság 16 százaléka tervez venni, a többség viszont vegyesen vásárol majd teljes árú és leértékelt termékeket.

A legnagyobb ajándékkategória idén egyértelműen a kozmetikum: a szlovákok fele ilyet bont majd ki szenteste. A ruházat 48 százalékkal szorosan mögötte áll.

A lakosság 40 százaléka könyvet kap, több mint egyharmada játékot, és majdnem minden negyedik ember valamilyen elektronikai eszköznek örülhet.

Ezt követik a készpénzajándékok, az utalványok, az ajándékcsomagok, a sportszerek, a lista végén pedig az élményutalványok szerepelnek. Tavaly a három leggyakoribb ajándéktípus élén még a ruházat állt, megelőzve a kozmetikumokat és a játékokat.

„Az éves összehasonlítás azt mutatja, hogy a szlovákok a növekvő megélhetési költségek ellenére sem terveznek kevesebbet költeni karácsonykor, mivel nagyjából ugyanannyit szánnak ajándékokra, mint tavaly. A legjellemzőbb továbbra is a 150-300 euró közötti keret, ezt jelölte a válaszadók mintegy harmada. Kevesebb mint 100 eurós költségvetése 14 százaléknak van, főleg a 26 év alattiaknak és az Eperjesi kerület lakóinak. A másik oldalon a megkérdezettek 22 százaléka több mint 400 eurót költ, és százból ketten akár ezer eurónál is többet. A magasabb összegek főleg a 3000 euró feletti jövedelmű háztartásokra jellemzők” – mondta Jaroslav Ondrušek, a Home Credit piackutató cég elemzője.

Akciók, de minek

A felmérésből az is kiderült, hogy a szlovákok igyekeznek bőkezűek lenni. Mindössze 16 százalékuk vásárol kizárólag akciókban vagy leértékelve. A többség, vagyis 52 százalék, részben teljes áron, részben kiárusításon szerzi be az ajándékokat. Minden tizedik embert pedig egyáltalán nem érdekelnek az ünnep előtti leárazások.

Online

Az adatok szerint évről évre nő az online vásárlók aránya. A megkérdezettek 47 százaléka a legtöbb ajándékot az interneten rendeli meg, és csak kisebb részét veszi boltban. További 6 százalék mindent online intéz. Ezzel szemben a válaszadók mintegy ötöde inkább a hagyományos üzleteket részesíti előnyben, és csak kisebb részét intézi webáruházban. Tízből egy ember pedig továbbra is kizárólag hagyományos boltokban vásárol karácsonyra.