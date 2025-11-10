ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Szlovákia Ukrajna felé kacsingat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák kormány Helyreállítási Tervért és Tudásalapú Gazdaságért felelős államtitkára szerint Ukrajna uniós csatlakozása nagy lehetőséget jelenthet, és különösen Kelet-Szlovákia gazdaságát lendítheti fel. Alena Sabelová a szlovák–ukrán párbeszédről szóló hétvégi pozsonyi fórumon hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, amennyiben az teljesíti a szükséges feltételeket és készen áll a csatlakozásra.

Alena Sabelová szerint az Ukrajnával való együttműködés szorosabbá fűzése a szlovák alelnöki hivatal egyik fő feladata. „Ez a konferencia csupán újabb bizonyítéka annak az erőfeszítésnek, amelyet immár több mint két éve teszünk annak érdekében, hogy aktívan részt vegyünk a párbeszédben Ukrajnával, nemcsak európai szinten, hanem például a szlovák vállalatok bevonásával is azokba az üzleti lehetőségekbe, amelyeket főként Ukrajna újjáépítése hoz majd” – mondta.

Emlékeztetett, hogy Szlovákia az egyetlen EU-tagállam, amely rendszeres kormányközi konzultációkat folytat Ukrajnával miniszterelnöki és miniszteri szinten. Létezik egy közös cselekvési terv is, amely meghatározza és nyomon követi a kulcsfontosságú beruházási projektek előrehaladását.

Az államtitkár szerint az egyik fő együttműködési terület az összeköttetések fejlesztése. A legfontosabb közlekedési projektek közé sorolta a vasúti összeköttetés kiépítését, az úthálózat fejlesztését, valamint a határátkelők bővítését és modernizálását. Nagyon fontosnak nevezte az energetikai infrastruktúra fejlesztését is, különösen az elektromos hálózatok összekapcsolását. Emellett kiemelte a Szlovákiában tanuló tehetséges ukrán fiatalok potenciáljának kihasználását is.

Sabelová megerősítette a szlovák kormány hivatalos álláspontját, miszerint Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát.

„Nagy örömmel fogadtuk az Európai Bizottság legutóbbi jelentését, amely szerint Kijev példátlan előrelépést tett a kulcsfontosságú és rendszerszintű reformok végrehajtásában.

Hiszünk abban, hogy ez az ütem fennmarad” – mondta.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnának csak akkor kell belépnie az EU-ba, ha valóban készen áll rá. „Az Európai Unió maga is egy bonyolult időszakon megy keresztül, és erős Ukrajnára van szüksége, olyasmire, ami nem teher, hanem épp ellenkezőleg, aminek minden jelenlegi tagország örül” – tette hozzá Sabelová.

Myroslav Kastran, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete kiemelte, hogy az országok közötti párbeszéd továbbra is élő, és hangsúlyozta, hogy Ukrajnának fontosak a jó kapcsolatok Szlovákiával. „Nemcsak jószomszédi viszonyt szeretnénk ápolni a Szlovák Köztársasággal, hanem egy igazán erős partnerséget, amely mindkét nemzet javát szolgálja” – tette hozzá a nagykövet.

