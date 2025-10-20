ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák kormány teljes mértékben támogatja a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között tervezett budapesti csúcstalálkozót – jelentette ki Robert Fico. A szlovák miniszterelnök szerint, ha a találkozó eredménye a béke lesz Ukrajnában, az az évszázad egyik legjelentősebb híre lehet.

Robert Fico szlovák kormányfő hangsúlyozta: Szlovákia továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi egysége mellett, ugyanakkor a legfontosabb cél, hogy a háború mielőbb véget érjen, és ne eszkalálódjon tovább.

A múlt pénteken Kassán tartott szlovák-ukrán közös kormányülés új dimenzióba helyezte a két ország kapcsolatát, fogalmaztak a felek. A találkozón Julija Szviridenko ukrán és Robert Fico szlovák miniszterelnök az energetika, a pénzügyek, a védelmi együttműködés és az oktatás területén folytattak tárgyalásokat. A cél egy olyan erős, kölcsönösen előnyös partnerség kialakítása, amely nemcsak a háború közvetlen hatásainak enyhítésére, hanem a jövőbeli stabilitás biztosítására is irányul.

Szviridenko kiemelte: az energetikai biztonság különösen fontos a közelgő téli hónapok előtt. Az ukrán kormányfő szerint a megbeszélések pragmatikus és konstruktív megközelítést hoztak az energiaellátás terén, ami hozzájárulhat mindkét ország gazdasági és társadalmi stabilitásához.

A találkozó egyik fontos pontja

az ukrán menekült gyerekek oktatása volt.

Szlovákia támogatja olyan iskolák létrehozását, amelyek segítenek a háború elől menekült diákoknak abban, hogy megőrizzék kapcsolatukat hazájukkal, és folytathassák tanulmányaikat. Szviridenko szerint ez kulcsfontosságú a jövőbeli társadalmi és gazdasági újjáépítés szempontjából.

Robert Fico egyúttal hangsúlyozta:

Szlovákia támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, de eltérő álláspontot képvisel a NATO-tagság ügyében.

Mint mondta, Pozsony nem kíván olyan politikai döntéseket támogatni, amelyek sértik az ország nemzeti érdekeit vagy hagyományos értékeit.

Robert Fico szerint Szlovákia kész további közös beruházásokra is, például a D1-es autópálya és az R4-es Via Carpatia folyosó meghosszabbítására Lviv irányába. A középpontban azonban továbbra is a béke ügye áll. Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia külpolitikájának legfontosabb üzenete a béke, és reményét fejezte ki, hogy a közelgő amerikai–orosz csúcstalálkozó kulcsszerepet játszhat az igazságos rendezésben.

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól
A szlovák kormány teljes mértékben támogatja a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között tervezett budapesti csúcstalálkozót – jelentette ki Robert Fico. A szlovák miniszterelnök szerint, ha a találkozó eredménye a béke lesz Ukrajnában, az az évszázad egyik legjelentősebb híre lehet.
 

