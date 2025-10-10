Cseh kormányalakítás: kockázatokat lát és tiltakozik a legköszönő belügyminiszter

Petr Pavel cseh köztársasági elnök csütörtökön találkozott a képviselőházi választások győztesével, az ANO mozgalmat irányító Andrej Babišsal. A Prágai Vár honlapja szerint az államfő a kormányalakítás folyamatában kulcsfontosságúnak tartja, hogy Csehország továbbra is szilárd tagja legyen az Európai Uniónak és a NATO-nak. Ezzel párhuzamosan az elnök kiemelte a demokratikus állami intézmények, a közszolgálati média, az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a biztonsági szervek függetlenségének megőrzését.

Petr Pavel hangsúlyozta, hogy a koalíciós szerződésben, a minisztériumok elosztásában és a személyi kinevezésekben is figyelemmel kíséri ezen alapelvek érvényesülését. „A miniszterelnök kinevezését a képviselőház november 3-i alakuló ülése után tervezzük, figyelembe véve a koalíciós tárgyalások előrehaladását és a jelöltek prioritásainak megvitatását” – hangsúlyozta Pavel, hozzátéve, hogy a folyamatot nem szabad siettetni az alkotmányos és jogalkotási eljárások miatt.

Vít Rakušan leköszönő belügyminiszter szintén kiemelte a biztonsági szempontokat a jövőbeni kormányalakításban. Rakušan szerint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, azaz az SPD bármely politikusának kinevezése a belügy vagy a védelmi minisztérium élére komoly kockázatot jelentene. Ennek a két tárcának ugyanis hozzáférése van olyan titkos információkhoz, amelyek kezelése megfelelő biztonsági átvilágítást igényel.

A minisztériumok elosztásával kapcsolatban Vít Rakušan különösen aggasztónak tartja, hogy az SPD elnöke, Tomio Okamura korábban a rendőrfőkapitány elmozdítását helyezte kilátásba. „Számunkra teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen kijelentések után bárki az SPD-ből belügyminiszter legyen” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az említett tárcák SPD általi vezetése a jelenlegi geopolitikai helyzetben biztonsági kockázatot jelent, és az elképzelés, hogy a rendőrségnek bármit parancsolhatnának, elfogadhatatlan.

Vít Rakušan ugyanakkor jelezte, hogy pártja, a STAN nem kíván destruktív ellenzékként fellépni, és nyitott arra, hogy az ANO kormányzati javaslatai mellett szavazzon, ha azok a Nyugat-barát irányvonalat és a biztonsági szempontokat szolgálják. Hozzátette, hogy a koalíciós tárgyalások során figyelmeztetni fogják a partnereket, ha veszély fenyegetné a rendőrség, az ügyészség vagy a közszolgálati média függetlenségét.