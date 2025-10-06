ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.81
usd:
331.95
bux:
99921.6
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: U.S. Treasury Department/az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma

Lesz-e harcos Donald Trump az egydollároson?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Előfordulhat, hogy az Egyesült Államokban Donald Trump elnök arcképével ellátott pénzérme kerül forgalomba. Mindennek az alapja egy korábbi kongresszusi rendelet.

Hiába tiltják egyes törvények még élő személyek ábrázolását az amerikai pénzeken, a washingtoni pénzügyiminisztérium további lépéseket tett egy Donald Trump arcképével ellátott emlékérme kibocsátása felé. A tárca az ország 250. függetlenségi évfordulójára készül, és könnyen lehet, hogy ennek egyik leglátványosabb szimbóluma a Trump-dollár lesz majd. A 2026-os emlékérme terve viszont heves vitákat kelt.

A minisztérium megerősítette, hogy az elnököt ábrázoló egydolláros érme terve elkészült, és az amerikai kincstárnoki hivatal – Brandon Beach pénztárnok vezetésével – már meg is osztott néhány látványtervet. Az X-re kiposztolt képek szerint az érme előlapján Donald Trump oldalnézeti portréja látható a hagyományos mottókkal (Szabadság, Hiszünk Istenben) valamint a dátummal: 1776–2026. A hátoldalon pedig egy erősen politikai töltetű, mára ikonikussá vált jelenet lenne látható: Donald Trump felemelt ököllel, közvetlenül az ellene történt tavalyi merényletkísérlet után, körülötte pedig a felirat: „Fight, Fight, Fight” (magyarul: harcolj, harcolj harcolj). Donald Trump sebesülten ezt kiáltotta a tömeg felé, miközben a testőrök megpróbálták elrángatni, és biztonságos helyre vinni.

Ha az érme megkapja a hivatalos engedélyt, azzal ritka precedenst teremt: az amerikai törvények ugyanis tiltják, hogy még élő elnök szerepeljen pénzérmén.

A jelenlegi szabály szerint egy néhai elnök halála után legalább két évnek kell eltelnie, mielőtt képmása megjelenhet az Egyesült Államok valutáján. A helyzetet bonyolítja, hogy a forgalomban lévő pénzérmék tervezése nevű törvény – amelyet Donald Trump még az első ciklusában, 2020-ban írt alá – bizonyos kivételeket engedélyez a 2026-os függetlenségi évforduló alkalmából. Ez a kiskapu teheti lehetővé, hogy a Trump-érme törvényesen megjelenjen.

A gyűjtői piac mindenesetre már most izgatott. A múltban az emlékérmék nemcsak történelmi, hanem gazdasági jelentőséggel is bírtak: az 1986-os Szabadság-szobor érméből több mint 15 millió darab fogyott el, a George Washington-féle 50 centesből több mint hétmillió. Szakértők szerint a Trump-érme akár ezeket is felülmúlhatja, hiszen az elnök hívei és politikai szimpatizánsai körében óriási kereslet várható.

Egy pénzügyminisztériumi szóvivő az ABC Newsnak azt mondta, „annak ellenére, hogy a radikális baloldal kikényszerítette a szövetségi állam leállását, Donald Trump elnök történelmi vezetése alatt a nemzet erősebben, gazdagabban és jobban várja a 250. évfordulót, mint valaha”. Hozzátette, hogy az érme véglegesített tervét még nem választották ki, viszont egy 1866-os törvény tiltja, hogy élő személyek arcmása szerepeljen a pénzen. Bár 1926-ban volt egy kivétel: Calvin Coolidge elnök a Függetlenségi Nyilatkozat 150. évfordulóján, a különleges alkalom okán kapott egy saját féldolláros érmét.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Lesz-e harcos Donald Trump az egydollároson?

egyesült államok

donald trump

évforduló

elnök

függetlenség

pénzérme

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Komoly fenyegetést jelent Németország biztonságára a drónincidensek növekvő száma a kancellár szerint. Az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz sürgette a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatban pedig támogatást ígért a gázai újjáépítéshez.
 

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az aradi vértanúkról

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Ázsiában felemás volt a kép a tőzsdéken, a japán börze azonban új csúcsra száguldott, miután kiderült, hogy történelme során először női miniszterelnöke lehet az országnak, aki várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját. Európában felemás elmozdulásokat láthattunk, a legnagyobb izgalmak a francia tőzsdén voltak: alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanis benyújtotta lemondását, erre reagálva beesett a tőzsde. A hazai piacon remekül teljesített a 4iG, miután a vállalat bejelentette, hogy az állammal együtt létrehozza Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.  A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben - a hírt követően az AMD árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a piacnyitást követően. Az amerikai indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson zárt, amit az AMD szárnyalása is segített. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Hamas begin indirect talks in Egypt on Trump's Gaza peace plan

Israel and Hamas begin indirect talks in Egypt on Trump's Gaza peace plan

The talks are expected to be among the most consequential since the start of the war two years ago.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 20:32
Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal
2025. október 6. 17:02
Donald Trump: „Ez egy győzelem, fogadd el, élj vele!”
×
×
×
×