Lesz-e harcos Donald Trump az egydollároson?

Hiába tiltják egyes törvények még élő személyek ábrázolását az amerikai pénzeken, a washingtoni pénzügyiminisztérium további lépéseket tett egy Donald Trump arcképével ellátott emlékérme kibocsátása felé. A tárca az ország 250. függetlenségi évfordulójára készül, és könnyen lehet, hogy ennek egyik leglátványosabb szimbóluma a Trump-dollár lesz majd. A 2026-os emlékérme terve viszont heves vitákat kelt.

A minisztérium megerősítette, hogy az elnököt ábrázoló egydolláros érme terve elkészült, és az amerikai kincstárnoki hivatal – Brandon Beach pénztárnok vezetésével – már meg is osztott néhány látványtervet. Az X-re kiposztolt képek szerint az érme előlapján Donald Trump oldalnézeti portréja látható a hagyományos mottókkal (Szabadság, Hiszünk Istenben) valamint a dátummal: 1776–2026. A hátoldalon pedig egy erősen politikai töltetű, mára ikonikussá vált jelenet lenne látható: Donald Trump felemelt ököllel, közvetlenül az ellene történt tavalyi merényletkísérlet után, körülötte pedig a felirat: „Fight, Fight, Fight” (magyarul: harcolj, harcolj harcolj). Donald Trump sebesülten ezt kiáltotta a tömeg felé, miközben a testőrök megpróbálták elrángatni, és biztonságos helyre vinni.

Ha az érme megkapja a hivatalos engedélyt, azzal ritka precedenst teremt: az amerikai törvények ugyanis tiltják, hogy még élő elnök szerepeljen pénzérmén.

A jelenlegi szabály szerint egy néhai elnök halála után legalább két évnek kell eltelnie, mielőtt képmása megjelenhet az Egyesült Államok valutáján. A helyzetet bonyolítja, hogy a forgalomban lévő pénzérmék tervezése nevű törvény – amelyet Donald Trump még az első ciklusában, 2020-ban írt alá – bizonyos kivételeket engedélyez a 2026-os függetlenségi évforduló alkalmából. Ez a kiskapu teheti lehetővé, hogy a Trump-érme törvényesen megjelenjen.

A gyűjtői piac mindenesetre már most izgatott. A múltban az emlékérmék nemcsak történelmi, hanem gazdasági jelentőséggel is bírtak: az 1986-os Szabadság-szobor érméből több mint 15 millió darab fogyott el, a George Washington-féle 50 centesből több mint hétmillió. Szakértők szerint a Trump-érme akár ezeket is felülmúlhatja, hiszen az elnök hívei és politikai szimpatizánsai körében óriási kereslet várható.

Egy pénzügyminisztériumi szóvivő az ABC Newsnak azt mondta, „annak ellenére, hogy a radikális baloldal kikényszerítette a szövetségi állam leállását, Donald Trump elnök történelmi vezetése alatt a nemzet erősebben, gazdagabban és jobban várja a 250. évfordulót, mint valaha”. Hozzátette, hogy az érme véglegesített tervét még nem választották ki, viszont egy 1866-os törvény tiltja, hogy élő személyek arcmása szerepeljen a pénzen. Bár 1926-ban volt egy kivétel: Calvin Coolidge elnök a Függetlenségi Nyilatkozat 150. évfordulóján, a különleges alkalom okán kapott egy saját féldolláros érmét.