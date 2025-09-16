ARÉNA
Az új motorok blokkjai a PSA fejlesztésű, háromhengeres, benzines turbómotorok sorozatgyártásának megkezdése alkalmából rendezett ünnepség napján a szentgotthárdi Opel gyárban 2020. január 9-én. A motorok gyártását egy 38 millió eurós - több mint 12 milliárd forintos - beruházásnak köszönhetően kezdték meg ezen a napon, ami azt is jelzi, hogy a francia tulajdonos hosszú távon számít a szentgotthárdi gyár dolgozóinak munkájára.
Nyitókép: MTI/Varga György

Zöld átállás a közlekedésben - Itt a „90 fokos” európai fordulat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Ursula von der Leyen felülvizsgálja az emissziós szabályokat, és megmarad a belső égésű motor Európában” – ezt jósolja az Európai Néppárt vezetője. Manfred Weber közölte: az Európai Parlamentben kezdeményezik a „nettó zéró” törvények felülvizsgálatát.

Manfred Weber szereti bírálni a magyar kormányt, de egy dologban bizonyosan megegyeznek az érdekeik: nem akarnak rosszat a német autóiparnak.

Az Európai Néppárt főnöke egy múlt heti interjúban jelezte, hogy szembemenve a fősodorral, az úgynevezett Európai Zöld Alku felvülvizsgálatát kéri, azon belül pedig azt, hogy a brüsszeli Európai Bizottság vonja vissza terveit az új gyártású benzines és dízeles autók 2035-től tervezett eladási tilalmáról.

Weber a német Die Weltnek adott szombati interjújában fejtegette: nem szabad hagyni, hogy a kontinens autógyártói szenvedjenek.

„Megígérem az európaiaknak: véget vetek a belső égésű motorok kivezetésének”

– idézte szavait az Euractiv nevű portál.

A konzervatív politikus „ideológiai hibáknak” nevezte a nettó zéró politikákat, amelyeket „ki kell javítani”. Ez fontos, ha biztosítani akarják az iparágban az állásokat és a maguk oldalára állítani a dolgozókat – fejtegette.

Az elektromos átállás forszírozása miatt a benzines és dízelmotorok terén nagy szakértelemmel rendelkező autógyártókat – például a német Volkswagen csoportot, vagy Franciaországban a Peugeot-t és a Renault-t – a drámai módon előretört kínai elektromos autógyártók fenyegetik.

A jelenleg hatályos uniós törvény szerint 2035-re az új autók és furgonok körében 100 százalékos emissziócsökkenést kell elérni. Azaz: az akkortól árusított új autóknak 0 gramm melegházi gázt szabad kibocsájtaniuk. A jogszabályt Németország, Olaszország és Magyarország határozott ellenkezése dacára elfogadták.

A nagy kérdés az, hogy az Európai Bizottság rugalmasságot tanúsít-e majd, miközben eddig az emisszió-visszafogó zöld politikákat propagálta a mezőgazdaságban és az iparban is.

Az El Mundo című spanyol lap szerint igen, mivel

  • az autógyártás az uniós GDP 7 százalékát adja, és
  • 90 ezer munkahelyet veszített el tavaly

annak ellenére, hogy az európai innováció egyik központja. Manfred Weber a lapnak adott interjújában kifejtette, hogy pragmatikusnak kell lenni, és azzal vádolta meg az európai baloldalt, hogy „ideológiai oldalról” védi az elmúlt törvénykezési időszakban eldöntött kérdéseket. Weber szerint a belső égésű motor visszatér, mivel Ursula von der Leyen EU-s főnök értésre adta, hogy felülvizsgálják a törvénykezést.

Az EPP-főnök azt is elismerte, hogy az átlag európai számára nincs elérhető elektromos autó, azok túl drágák.

A kínaiak az állami dotációk miatt versenyképesek, ezért ő támogatja, hogy védővámokat vessenek ki a kínai elektromos autókra – mondta.

Az európai autóipart szintén sújtja a középosztály megroggyant fizetőképessége és a radikális pártok felé való sodródása. Jól fizető, minőségi állások kellenek Európában – fejtegette. Kérdés, hogy mindez megmarad-e a jól hangzó szlogen szintjén.

Zöld átállás a közlekedésben - Itt a „90 fokos" európai fordulat

közlekedés

ursula von der leyen

manfred weber

elektromos autó

belső égésű motor

zöld átállás

