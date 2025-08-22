ARÉNA
Petr Fiala cseh miniszterelnök, a Polgári Demokratikus Párt és az Együtt (Spolu) koalíció vezetője a koalíció prágai eredményváróján az európai parlamenti választások estéjén, 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Kampányfogás vagy reális cél? Fanyar mosollyal fogadták Petr Fiala bejelentését

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Petr Fiala cseh kormányfő egy választási kampányeseményen azt mondta, szeretné, ha Csehország adhatna otthont a labdarúgó Európa-bajnokságnak. Hangsúlyozta, hogy ez nem puszta kampányfogás, hanem reális célkitűzés, amely szorgalmas munkával megvalósítható, és amelyhez az ország korábbi, sikeresen lebonyolított sporteseményei adnak alapot.

Az SPOLU koalíció bemutatta választási programját a cseh parlamenti választások előtt. A kormánypárt vezetője és az ország jelenlegi miniszterelnöke, Petr Fiala arra figyelmeztetett, hogy ha a populista és szélsőséges pártok győznének, amelyek Csehország semlegességét szeretnék elérni, akkor az országot a szegénység és a keleti irány felé vezető út fenyegetné. Fiala a választókat meg akarja győzni arról, hogy újabb négy évre bízzák meg a koalíciót, hogy befejezhessék a már elkezdett projekteket, amelyeket szerinte a jelenlegi ellenzék a kukába dobna.

„A következő választási ciklusban a legfőbb célunk a biztonság garantálása és a jelenlegi külpolitikai irányvonal megtartása mellett egy modern, versenyképes gazdaság kialakítása, amely egyebek mellett lehetővé teszi a bérek növekedését, és elérhetőbb lakhatást biztosít” – mondta Fiala. Emellett a SPOLU folytatni kívánja a digitalizációt, csökkenteni a bürokráciát, beruházásokat eszközölni, valamint autópályákat, vasutakat és energetikai infrastruktúrát építeni.

Ezen ígéretek után tett egy érdekes bejelentést is a miniszterelnök, mégpedig, hogy Csehország a jövőben megrendezi a labdarúgó Európa-bajnokságot. „A Cseh Köztársaság sikeres a sportesemények szervezésében. Miért ne lehetne ambíciónk megrendezni a futball-Eb-t? Meg kell dolgozni érte, nem magától értetődő, de ebben semmi populizmus nincs” – fogalmazott Fiala, ám szavait kétkedve és fanyar mosollyal fogadta a hallgatóság.

A csehországi foci Eb megrendezésének legfőbb akadálya a megfelelő infrastruktúra teljes hiánya. Az UEFA előírásai szerint egy önállóan rendező országnak legalább tíz, minimum 30 ezer fős stadionnal kell rendelkeznie, melyek közül többnek a 40, 50, sőt a 60 ezres kapacitást is el kell érnie. Ezeknek a minimális feltételeknek jelenleg egyetlen cseh klub stadionja sem felel meg. A legnagyobb a Slavia Praha otthona, a Fortuna Aréna 19 370 férőhellyel, utána következik a Sparta Praha stadionja, kevesebb mint 19 ezer férőhellyel.

Csehország legkorábban 2036-ban pályázhatna az Eb megrendezésére, amire idén októbertől lehet benyújtani a kérelmeket, vagyis alig néhány héttel a képviselőházi választások után. A következő két Európa-bajnokság rendezője már ismert: 2028-ban Nagy-Britannia és Írország, négy évvel később pedig Törökország és Olaszország ad otthont a tornának.

Csehország egyetlen esélye így a közös rendezés egy másik országgal, ami az utóbbi években egyre gyakoribb. Petr Fiala felvetésére a politikai elemzők csupán egy populista kampányígéretként tekintenek. A STEM közvélemény-kutató ügynökség múlt heti felmérése szerint a SPOLU koalíciót a választók 20 százaléka támogatja. Az ANO mozgalom, amely hosszú ideje vezeti a népszerűségi listát, a STEM szerint 32,5 százalékon áll. A cseh parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják.

