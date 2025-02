Hollandia pénzügyi és mérnöki “trükkje” a kátyúk ellen

100 km/óra reggel 6 és este 7 között, utána 130 – ennyivel lehet hajtani Hollandiában az autópályán. Viszont Hollandia ama országok közé tartozik, ahol irigylésre méltó módon sima az útfelület és nagyítóval kell keresni a kátyúkat.

Hogy miért nincsenek? A holland hatóságok egyszerű megoldást találtak. Egyrészt, azokat „büntetik”, akik a leginkább felelősek az utak romlásáért.

Az ötlet lényege: minél nehezebb az autó, annál jobban adóztatják.

Azaz, ha valakinek terepjárója van, akkor jóval többet kell kicsengetnie súlyadóra, mint egy kiskocsi gazdájának. A téma a Nagy-Britannia-i utak gyakran siralmas állapota miatt késztette összehasonlításra egy brit lap újságíróját.

Mint Joe Wright a Telegraphban megjegyezte:

azaz több, mint négyszer annyit. Egy méretes Porsche Cayenne után pedig már évi 1465 font, azaz 1768 euro az éves adó.

Ami a hollandoknál árnyalja a képet: ez az egyik olyan ország, ahol nagy népszerűségnek örvendenek az elektromos autók (mivel nagyon sűrű a töltő hálózat). Az elektromos, 0 emissziós kocsikról köztudott, hogy igencsak nehezek.

Taxing cars based on weight is normal in many parts of the world. In the Netherlands, your vehicle registration tax (wegenbelasting) is based on weight & fuel.

Cost estimates:

Ford F150=EUR1700/yr

Ford F250=EUR2200/yr



Comparison:

VW Golf sportwagon=EUR800/yr

Mazda 3= EUR700/yr https://t.co/LEFoxcxcc6