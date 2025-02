Moszkvának kevés a Trump-terv, ez nem elég a békéhez

Azt, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, maga Donald Trump oszotta meg a The New York Post című lapnak nyilatkozva egy pénteki repülőútján. 2022 óta ez volt első, hivatalosan elismert beszélgetés egy amerikai és egy orosz vezető között. A hírt vasárnap Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azonban nem volt hajlandó megerősíteni, bár nem is cáfolta.

Donald Trump a sajtó munkatársaival folytatott beszélgetésében az állította: szerinte az orosz elnököt „foglalkoztatja”, hogy milyen sokan halnak meg.

„Véget akar vetni annak, hogy emberek halnak meg”

– mondta a The New York Postnak. „Az a sok halott ember. Fiatal, szép emberek. Mint a maguk gyerekei. Kétmillió belőlük, ok nélkül” – fogalmazott az amerikai elnök.

„Jobb, ha nem mondom meg” – válaszolta arra a kérdésre, hogy hányszor beszélt Putyinnal, utalva arra, hogy többször is. Mint elmondta „jó kapcsolatot” ápolnak. Január végén Peszkov azt mondta, hogy Putyin kész a telefonbeszélgetésre Trumppal, és hogy Moszkva várja a jelzést Washingtonból, hogy ők is készen állnak-e.

Trump elnök pénteken arról is beszélt, hogy valószínűleg a héten találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a háború lezárásáról beszéljenek. Zelenszkij felszólította az amerikai vezetőt, „állítsa le Putyint, hogy az többé ne tudjon háborút indítani az országa ellen, azaz, hogy a biztonsági garancia legyen a békeszerződés része".

Mint fogalmazott:

ha befagyasztják a háborút az 1000 kilométeres frontvonalon, akkor az csak „újabb és újabb orosz agresszióhoz vezet majd”.

Az ukrán elnök szerint az idén be lehetne fejezni a háborút, de Oroszország „nem készül a béketárgyalásokra”, mert tovább növeli hadserege létszámát. „Ha Amerika és Európa nem hagy magunkra és biztonsági garanciát ad, kész vagyok bármilyen formátumban tárgyalni” – mondta.

Zelenszkij szavait „provokációnak” nevezte az elcsatolt Krím egyik képviselője az orosz parlamentben. Mihail Seremet szerint az a célja, hogy „elhúzza a háborús konfliktust, hogy még többen haljanak meg, és tovább tartson a szenvedés”.

Egy másik orosz politikus pedig arra utalt, hogy

a korábban megszellőztetett Trump-terv kevés Moszkvának.

Trumpnak az előrehaladásról szóló állításai ellenére „még nem kaptunk megfelelő ajánlatot arra, hogy béketárgyalásokba kezdjünk” – közölte Mihail Galuzin helyettes külügyminiszter. Az illetékes szerint „olyan, gyakorlati lépésekre van szükség, amelyek „figyelembe veszik Oroszország érdekeit, képesek felszámolni a konfliktus alapvető okait és elfogadják az új realitásokat”.