Neki köszönhető, hogy 33 éve nem látott csúcson a bakelitlemez

A Billboard magazin már 2023. kezdetén arról írt, hogy 17 éve folyamatosan emelkedtek az amerikai bakelitlemez-eladások. És úgy tűnik, a trend nem áll meg, egyre többen ismerkednek meg – vagy térnek vissza nosztalgiából – az analóg korszakba.

A popzene gyártásában és fogyasztásában is jeleskedő briteknél 33 éve nem voltak olyan magasak az eladások, mint 2023-ban, és a legtöbb szakíró ezt egy személyhez köti, akinek a neve:

Taylor Swift.

Az énekesnő nem csak a milliárdos bevételt produkáló The Eras turnéjával és koncertfilmjével jutott tehát a csúcsra.

Egy másik nagy dobása az volt, hogy újra felvette 1989 című albumát, amit 2014-ben adtak ki és amely az év legkelendőbb korongja lett Nagy-Britanniában. Taylor nyomában pedig ott örült a trendnek Ed Sheeran, Lana del Rey, Lewis Capaldi, no és a megkerülhetetlen Rolling Stones.

Taylor Swift's '1989 (Taylor's Version)' Returns to No. 1, as She Ties Elvis Presley's Solo-Artist Record for Most Weeks Atop Billboard 200 https://t.co/XD06klvosk — Variety (@Variety) December 24, 2023

Öreg rockerek és kortalan dívák a nyerők bakeliten

A brit top 10-be emellett bejutott a szintén korosodó és tagjait lassan elvesztő Fleetwood Mac újra kiadott Rumours című albuma, és az örök haragot fogadó Pink Floyd-tagok ikonikus alkotása, a Dark Side of the Moon. Rajtuk kívül a Blur- és a Kylie Minogie-lemezek is kelendők voltak.

A hazai pályán ezüstérmes Stones-korong közben közben Japánban is kisebbfajta őrületet váltott ki. „A 90-es évek óta nem vettem Stones-lemezeket, de megvettem az újat. Ez az album felvillanyoz!” - írta egy felhasználó a közösségi médiában.

A „vinyl” – ez a bakelitnek a szigetországban használatos neve – eladásai 2007 óta folyamatosan emelkednek, de az elmúlt év 11,7 százalékos ugrása különösen kiemelkedő. Segített ebben a karácsonyi roham, amelynek során 250 ezer lemez talált gazdára.

A Telegraph meg is kérdezte olvasóit, hogyan szeretnek zenét hallgatni.

Meglepő módon a legtöbb válaszadó, 44 százalék azt mondta, hogy bakelitlemezen, és csak 22 százalék szavazott a CD-re és 34 százalék a streamingre.

(A korántsem tudományos módszerű közvélemény-kutatás eredményét torzíthatja, hogy a napilapot inkább a konzervatív beállítottságú és idősebb korosztály olvassa, amelynek komoly lemezgyűjteménye lehet otthon.)

Viszont a Brit Lemezintézet adataiból kiderült, hogy a „fizikai formátumok” tartják magukat és a halódó CD-ből még mindig 11 millió darabot sikerült eladni évente. Ennek a médiumnak a túlélését a Take That új lemeze, a This Life biztosította a Swift-album CD-változatával együtt.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a fizikai hordozók mégiscsak lassan elhervadnak, mert 2022-höz képest 1 százalékkal csökkentek tavaly az eladásaik. Igaz, az előző évben sokkal nagyobb volt az esés. A bakelitreneszánsz ellenére a britek online fogyasztják a zenét (86 százalék, főleg a Spotify és az Apple Music platformokon keresztül).

A bakelitlemez mint különleges szuvenír

A lemezcégek közben igyekeznek hírverést csapni a bakelitnek – például azzal, hogy alkalmi termékké varázsolják a limitált színes lemezek, és Taylor Swift esetében a fizikailag dedikált példányok piacra dobásával.

A komoly rajongók képesek ugyanazt az albumot különböző változatokban is megvenni. Itt megint csak Swift és kiadója a mester: a Midnights című albumot négyféle színű bakeliten adták ki és arra ösztönzik a vásárlókat, hogy „egészítsék ki a kollekciójukat”.

Az énekesnő amúgy is olyan globális rajongósereggel rendelkezik (ők a Swiftie-k), akik hajlandók mélyen a pénztárcájukba nyúlni. Még Rishi Sunak brit miniszterelnök is közéjük tartozik.

Taylor Swift, you will always be loved pic.twitter.com/2b69G5obTu — Liz⸆⸉ (@lizzyyy1989) December 23, 2023

Feltámadt az HMV

Londonban jelentőset lökött a fizikai hordozók piacán, hogy az Oxford streeten újra megnyílt az ikonikus HMV zeneáruház, amely a zenerajongókat sokkolva négy éve zárt be – akkor úgy tűnt, örökre.

Az IMARC nevű piacelemző és konzultáns cég szerint

„a bakelitlemezek különleges helyet foglalnak el a zenegyűjtők, audiofilek és DJ-k szívében, akik nagy becsben tartott kincsként tekintenek rájuk és egyre gyakrabban használják őket

élő koncerteken, előadásokon és zenei felvételeken. Ráadásul ezek a lemezek mély történelmi és kulturális jelentőséggel bírnak a könnyűzene területén, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a kortárs zenei életben egyre nagyobb az irántuk való kereslet”.

A piackutatók szerint 2032-re az eladások a jelenlegi körülbelül háromszorosára ugorhatnak.

A century after debut, UK music store HMV returns to Oxford Street https://t.co/IhDYwg6pWE pic.twitter.com/YggOqkB5YT — Reuters (@Reuters) November 25, 2023

Érdekes módon a magyar köznyelvben „kislemezként” ismert single-k a piacvezetők, amelyek egy-egy kedvenc számot vagy azok újrakevert változatait tartalmazzák. Emellett

a színes lemezek tarolnak, mivel ezeket a vásárlók a limitált kiadással társítják.

A 2023-es év egyik érdekes konceptlemeze, a Nothing But Thieves együttes Dead Club City című albuma a „sztenderd” fekete kiadásban 15 fontért is elérhető, a fehér 25 fontba kerül, míg a piros bakelitért már 50 fontot kell fizetni.

Az adatokból az is kiderül, hogy a férfiak, és érdekes módon közülük is a 26-35 év közöttiek adják a legnagyobb vásárlói szegmenst.

És végül, de nem utolsósorban: a legtöbb bakelitlemez az Ázsia-Csendes-óceáni régióban kel el.