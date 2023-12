Az idei lesz az ukránok első „nyugati” karácsonya

Az „orosz karácsonnyal” való szakítást nem csak a politikusok találták ki, de az országnak a Moszkvai Patriarchátus alól kiszakadt, immár nemzeti egyháza is támogatta. A 2022. februári invázió után sok ukrán immár elutasítja az orosz nyelvet, kultúrát és bármely más történelmi köteléket a nagy szomszéddal.

For the first time since 1917, #Ukraine will celebrate Christmas on 25 Dec, not Jan 7th. This is the country moving on from Russia and the latest attempt to eradicate Moscow's influence in Ukraine. "Unfortunately, for many people in the world, Ukraine is linked to Russia... But I…

Ennek nyomán fordulnak el a hagyományos Juliánus-naptártól és igazították a nyugati egyházi naptárhoz a karácsonyt.

„Bármi, aminek köze volt Oroszországhoz, bármi, amit Oroszország ugyanúgy csinál, mint mi, az undort vált ki az emberekből”

– idézte a Reuters Mihajlo Omelian ortodox papot.

Sőt, olyanok is vannak, akik szerint a korábbi közös dolgokat is rájuk erőltették.

„Kiderült, hogy az ukránok december 25-én ünnepelték a karácsonyt, akárcsak a többi európai” – mondta a hírügynökségnek Tetjána, akit hívőként írtak le és aki most először a nyugati naptár szerint ünnepel.

Hozzá kell szokni

„Kicsit szokatlan lesz, de ez így helyes” – tette hozzá.

December 25. lesz karácsony napja a frontkatonák számára is. „Ahogy volt, mielőtt ránk kényszerítették január 7-ét” – mondta egy Bohdanként bemutatkozó katona.

Az egyik frontvonal-beli templomban a 95. Ejtőernyős Dandár Mikolai nevű tábori lelkésze azt mondta, arra számít, hogy a katonák lelkesebbek lesznek az ünnepen.

„De úgy tartjuk, hogy az ellenség istentelen és ezért ez csak egy másik háborús nap lesz”

– mondta.

Zsoltárok és népi bábszínház

Karácsony idején az ukránok különböző – koljadka nevű – hagyományos zsoltárokat énekelnek, amelyek előadásmódja esetenként hasonlít a betlehemezésre.

Némelyik a kereszténység 988-ban történt felvétele előtti időkre nyúlik vissza a korábbi, aratás utáni téli ünnepek témái köszönnek vissza belőlük.

Sok koljadka a házigazda köszöntésével kezdődik – „Jó estét, kedves házigazda” vagy „kedves gazdasszony” -, majd a házaspár kemény munkájának dicséretével folytatódik, amit az asztalon lévő bőséges kenyér és egyéb ételek testesítenek meg. Az ünnepi dalok általában azzal zárulnak, hogy sok boldog évet kívánnak a családnak.

Ukrainian Christmas traditions are filled with magic. They unite the country in preparation for the festive season.



Let us introduce you to "zirka" (a star), or "koliada" — a symbol of Christmas that shall bring prosperity and peace to every home



? @tanyakyianytsia pic.twitter.com/ScQl7HSgLR — Ukraine.ua (@ukraine_ua) December 19, 2023

Egyes énekek különleges társadalmi helyzetekre vannak szabva. Vannak például a család nőtlen tagjainak - fiúknak és lányoknak - szóló énekek, amelyek azt kívánják, hogy találjanak társat és alapítsanak nagy, virágzó családot: „Legyen annyi gyermeketek, ahány csillag van az égen”.

Más énekek az özvegyeknek vagy árváknak adnak bátorítást és támogatást – írja a Conversation című tudományos portál.

Kolyadky, or Koliadky, are a type of Christmas carol from Ukraine. They often sing of religious topics such as the birth of Christ, or general winter themes.. A popular kolyadka is Добрий Вечір Тобі (Dobrey Vechir Tobi).

A kereszténység előtti koljadkákat a Jézus születését taglaló énekek mellett adják elő, miközben a születésről szóló történetet ukrán képvilág szövi át. Például a szentek nevének ukrán változatát használják és a kis Jézus születése története is a vidék ukrán életet tükrözi.

Az ukrán karácsonyi ünneplés egy másik fontos része a Vertep, ami Jézus születésének bibliai történetén alapuló jelmezes előadás. A Vertepet jellemzően gyerekek és felnőttek adják elő valakinek a házában, vagy a szabadban, hogy több nézőt gyűjtsenek össze.

A Vertep során számos evangéliumi történet elhangzik, de van egy ellentmondásos eleme, „a Zsidó” szerepeltetése. A hagyományban egy olyan szót használtak, ami manapság már sértő. Diana Klocsko kulturális szakértő szerint sok más, manapság már nem politkorrekt kifejezés is elhangzott ezekben a XVI-XVII-XVIII. századokban meghonosodott előadásokban.

Így, a lengyeleket „ljah”-nak, az oroszokat „muszkának”, a litvánokat „litvinnek” nevezték és feltűnik a szereplők között „a Cigány” is. Ekkor még a nemzet, mint politikai fogalom nem létezett, miközben az ukrán folklór nagy részében jelen voltak a más népek képviselői, akiket általában valamilyen konkrét tulajdonsággal is felruháztak - mondta Klocsko.