Az angol futballt is megmérgezte a közel-keleti vita

Térdelni lehet, Ukrajna, Franciaország, Törökország színeit lehet kivetíteni, de az angol futballszövetség, az FA megtiltotta, hogy a múlt hét végi Hamász-terrorcsapások áldozatai iránti szolidaritásból az izraeli nemzeti színekkel világítsák ki a Wembley stadiont. Nem engedi be az izraeli, de a palesztin zászlókat sem.

FA branded 'spineless' after refusing to light up Wembley Stadium arch in Israel's colours



Full story ⏬https://t.co/fT8FRprK5a — Sky News (@SkyNews) October 12, 2023

Anglia pénteken fogadja a hazai pályán Ausztráliát, és mindkét csapat bejelentette, annyit tesznek, hogy fekete karszalagot húznak fel a játékosok.

We express our deep sorrow to all those impacted by the attacks in Israel on Saturday and the unfolding human tragedy of the past week, claiming innocent lives in both Israel and Gaza. We stand alongside all our supporters and our communities worldwide affected by this conflict.… https://t.co/LpkuExf8Kh — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2023

Az FA annyit közölt, hogy „megemlékezünk az Izraelben és Palesztinában folyó megrendítő események ártatlan áldozatairól. Az emberiesség mellett, a halál, erőszak, félelem és szenvedés ellen állunk ki.”

Nem épp pártatlan FA-illetékes

A Telegraph nevű konzervatív lap előásta az FA „inkluzivitási főfelelőse” 2013-as tweetjét. Deji Davies azt írta: „bojkottálom az U21-es tornát. Egyáltalán nem lenne szabad Izraelben megrendezni. Biztos, hogy nem fogom nézni” – és hozzábiggyesztette a Szabadságot Palesztinának gyakran használt hashtaget. (Amikor a Telegraph kérdőre vonta emiatt, a tweetet törölték.)

Mindez megerősítette a törésvonalakat a brit bal- (általában Palesztina-barát) és jobboldali (inkább Izrael-párti) sajtó és szimpatizánsok között.

És nem tetszett a legnagyobb brit zsidó szervezetnek sem, amely megjegyezte: 2015-ben, a párizsi Bataclan-nightklub elleni merényletet követő hétvégén minden Premier Leage-meccs előtt felcsendült a francia himnusz.

Izraelből pedig az ottani futball-ligák főnöke bírálta az angol Premier League-t, mert nem ítélte el terrortámadásként a múlt hét végi vérengzéseket.

Tűz a Tottenhamre és az Arsenalra is

Kapott a fejére a „zsidó klubnak” tartott Tottenham Hotspur vezetése is, amelynek sok, de nem kizárólag zsidó származású drukkere van. A volt játékosok ügyeivel foglalkozó Tribute Trust vezetője lemondott, mert ez a klub sem tért ki konkrétan a Hamászra.

Tottenham Hotspur offer support to their Israeli winger Manor Solomon following Hamas attacks as FA, Premier League and clubs maintain a public silence on the issue https://t.co/1nnuSopaaA — Matt Law (@Matt_Law_DT) October 10, 2023

A néhány kilométerrel távolabb tanyázó ősi rivális, az Arsenal megosztott szurkolói táborában is forrongtak a kedélyek.

Miközben megindult Gáza bombázása (amely ugyanúgy több száz áldozatot követelt, mint a Hamász brutális gyilkosságai) Olekszandr Zincsenko, az ágyúsok ukrán válogatott sztárja is tűz alá került, mert kinyilvánította szolidaritását Izrael mellett. Később törölte a posztot és korlátozta a hozzáférését 2,5 milliós követőtáborral rendelkező Instagram-fiókjához.

Néhány drukker nekiment a klubnak és azt mondta: az ukrán játékossal kivételeznek, őt nem érte retorzió, szemben Mesüt Özillel, a csapat egykori török származású német csatárával, aki 2019-ben Kínát bírálta az ujgurok kezelése miatt.

Közben csapattársa, az egyiptomi Mohamed Elneny (akivel Zincsenkónak közös képei is vannak), 2021 után most ismét Palesztina oldalán állt ki – a palesztin zászlóra és az Al-Aksza mecset képére cserélte a profilképét a Hamász támadásai után. Két évvel ezelőtti posztjába azt írta, hogy „szívvel-lélekkel támogatja” Palesztínát. Az Arsenalnál – akkor – azonnal tiltakozott egyik szponzor, a kávéjáról ismert Lavazza csoport.

A klub azzal vette védelmébe Elnenyt, hogy „a játékosoknak joguk van elmondani a véleményüket a saját platformjaikon” és hogy a csapat „apolitikus” – bár egy évvel később kifejezte szolidaritását Ukrajna mellett.

If Elneny is punished for his opinion and Zinchenko is not punished, we will know that the club we support is despicable in every sense of the word and will lose our support throughout the Arab world.#IStandWithElneny #FreePalastine pic.twitter.com/mEcqjedAIw — أرسنال بالعربيه (@_ArsenalArabic) October 11, 2023

Look at the difference in reaction from Arsenal on Özil & Elneny speaking on political matters vs Zinchenko, who’s allowed to speak about anything without repercussions. https://t.co/HaTns2ZFHU pic.twitter.com/GtlYmHHEb9 — A (@Bergkampaa) October 7, 2023

Közben egy másik klubban a hírek szerint úgy kellett szétválasztani két játékost, akik a majdnem összeverekedtek – szintén az izraeli és gázai események miatt.

Muszlim játékosok találkozója: a palesztin áldozatokról is meg kell emlékezni

A Daily Mirror szerint a brit sportvilág muszlim és arab sztárjai „csúcstalálkozót” tartottak arról, hogyan reagáljanak Izrael és a Hamász háborújára (már ez a meghatározás is vitát válthat ki, mert van, aki úgy hiszi, hogy Izrael a palesztinok ellen harcol).

A bulvárlap úgy tudja, hogy 30, a Premier League-ben, a másodosztályban és a krikettligákban játszó játékos ült össze, majd figyelmeztette játékostársait, hogy tartsák távol magukat a közösségi médiától. A csoport szerint „méltó módon” kell megemlékezni az elmúlt hét halálos áldozatairól és ezekbe beleértik a palesztin áldozatokat is, akik a Gáza elleni bombázások során vesztették életüket.

Egyes muszlim és arab játékosok azt mondták: ha a szervezők nem mutatják ki tiszteletüket a meghalt palesztinok felé, tiltakozásból otthagyják a pályát.

A hétfői találkozón elhangzott: az FA, a Premier League, és az alacsonyabb osztályokat tömörítő Football League 2019-ben nem emlékezett meg arról az ötven emberről, akit egy szélsőséges ámokfutó agyonlőtt egy új-zélandi mecsetben, viszont megemlékeztek a párizsi Bataclan-mészárlás áldozatairól.

„Miért tartsunk egyperces néma megemlékezést az izraeliekről és nem a szintén szenvedő palesztinokról?”

– tette fel a Mirrornak a kérdést a sportolói csúcs egyik résztvevője. „Egyik játékos sem ellenzi az egyperces megemlékezést a háború áldozatairól. Miért tennénk. De van hangunk és nem maradunk csendben.”