Háború: Kárpátalján nyári iskolával zárkóztatják fel a gyerekeket

Kárpátalján nyári iskola keretében zajlik a gyermekek felzárkóztatása. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség táborainak célja, hogy a háború miatt távoktatásra kényszerült kisdiákok megismételjék a tananyagot, újra összeszokjanak és legalább egy kicsit elvonatkoztassanak a jelenlegi nehéz helyzettől. Emellett felsőoktatási felvételire is ösztönzik a fiatalokat, ugyanis a hallgatói jogviszonnyal rendelkező férfiak mentesülnek a katonai behívás alól.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) az orosz–ukrán háború ellenére is bízik abban, hogy minél több magyar dönt a szülőföldön való maradás és gyermekük itthoni taníttatása mellett. A szervezet háromhetes nyári iskolát is indított, amely középpontjában a gyerekek tudásának elmélyítése és a közösségi szellem erősítése áll. Orosz Ildikó, a szövetség elnöke elmondta, a Határtalanul! elnevezésű programhoz

65 kárpátaljai magyar tanintézmény csatlakozott, s mintegy 3000 iskolás vesz részt a foglalkozásokon.

A gyerekeket a színes programokkal próbálják kárpótolni a háború viszontagságaiért.

„A gyerekek semmit nem tehetnek arról, hogy a felnőttek ilyen esztelen háborúban vesznek részt – jegyezte meg Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. – Ezért azt gondolom, nekünk pedagógusoknak, és a pedagógusszövetségnek is azon kell lennünk, hogy valamit pótoljunk abból, amit a háború elvett a gyerekek életéből. S mi ezen dolgozunk, hiszen ez egy kis reménysugárt és valamiféle támpontot ad a gyerekeknek a túlélésre. Például az iskolákban most az elmúlt negyedév – jelenléti – oktatásának kimaradását úgy próbáljuk pótolni, hogy a pedagógusok Határtalanul! nyári iskolákat szerveztek az 1–6. osztályosok számára, ahol nem tudnak mindent pótolni, de ha három héten keresztül mindennap van írás, olvasás, matematika, ukrán nyelv óra, akkor már valamit tanulnak, hiszen az első osztályosokat nem lehet online megtanítani írni olvasni, és egy kicsit közösségben is vannak, ami ad egy pozitív attitűdöt és reményt az iskolakezdéshez. Emellett a GENIUS Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó táborokat is szervez, de a Tulipán Tanoda is készül programokkal. A Határtalanul programban körülbelül 3000 fő jelentkezett, és majdnem ennyi lesz a nyári táborokban részt vevők száma is, ami remélem, kicsit segít konszolidálni azt itthoni helyzetet. Azt gondolom, hogy az élet mindig arról szól, hogy a pillanatnyi kihívásokra napi, közép és hosszú távú válaszokat adunk, és mi ezeket keressük.

Ehhez persze a politikai-gazdasági helyzet is szükségeltetik, mi kicsik vagyunk, hogy beleszóljunk.

Mi csak reménykedünk és imádkozunk azért, hogy minél hamarabb véget érjen a háború, és legalább tűzszünet legyen, konszolidálódjon a helyzet, elkezdődjenek a béketárgyalások ahhoz, hogy visszatérjünk abba a mederbe, ami február 24. előtt jellemezte az életünket.”

Orosz Ildikó hozzátette, reméli a középiskolások mellett minél többen lesznek olyanok is, akik a felsőoktatási tanulmányaikat is Kárpátalján szeretnék megkezdeni. A hallgatói jogviszony ugyanis most életmenő lehet a férfiak számára.

„Egyelőre úgy néz ki, hogy sokan vannak itthon a gyerekek közül. Az óvodák beindultak. A beiskolázás zajlik. A főiskolára (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – a szerk.) is várjuk a jelentkezőket, sőt hívom is őket, hiszen

aki nappali tagozatos hallgató, az egyelőre mentesül – a mostani törvények állása szerint – a behívóktól.

S aki úgy gondolja, hogy szeretne tovább tanulni vagy hagyja magát képezni, akkor is várjuk szeretettel. Egy motivációs levéllel lehet jelentkezni a mi szakjainkra, amit online kell az ukrán oktatási minisztérium központi szerverére feltölteni. Remélem, hogy minél több embernek tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy szeptembertől megkezdjük a jelenléti oktatást, és tanítsuk őket. Nagyon sok olyan emberre lesz szükség, aki majd építi ezt az országot.”

Ukrajnában július 18-án startolt el az idei egyszerűsített vizsgaidőszak.

Az érettségin mindössze egy összevont tesztfeladatot kell teljesíteni. Néhány szakhoz viszont ez sem szükséges, a felvételihez elég csupán egy motivációs levél megírása.

A felvételi kampány és a beiratkozás augusztus folyamán zajlik Ukrajnában.

Nyitóképünkön résztvevők a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának oklevélátadó ünnepségén Beregszászon, a római katolikus templomban 2022. július 8-án. Középen Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója (b2) oklevelet ad át egy végzős diáknak, balról Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke.

