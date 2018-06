35 év után fogták el a dezertőr amerikai pilótát

Hiába bujkált 35 éven át mégis megtalálták, ráadásul nem is külföldön. A most 66 éves William Howard Hughes százados fontos beosztásban volt az amerikai légierőnél, amikor 1983-ban egyszerűen felszívódott. Előtte azonban kivett még 28 ezer dollárt az új-mexikói Albuquerque egyik bankjából.

A százados lehallgatási és megfigyelési szakértő volt, és a NATO hidegháborús kommunikációs és irányító rendszereinek kezelésében vett részt. Hollandiában teljesített szolgálatot, és amikor a küldetés lejárt, az akkor 33 éves férfi kivett két hét szabadságot, majd eltűnt.

"Stunned." "Shocked." "Unbelievable." Neighbors react to learning that the man who lives next to them on 376 Michelle Lane in #DalyCity was actually the Air Force's 'most wanted fugitive'...who deserted w/ top-secret clearance in 1983!



