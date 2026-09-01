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Hasznos újdonság jön az androidos mobilokhoz

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Új adatvédelmi szabványt élesít a Google az Androidban, nehezebb lesz a felhasználók megfigyelése.

Új biztonsági funkciókkal bővül az Android, a fejlesztéssel javul az adatvédelem, kiküszöbölhetők a mobilhálózati sebezhetőségek, valamint az otthoni hálózatok adatvédelme is erősödik – írja a Bleeping Computer alapján a hvg.hu.

A fentiek az Encrypted Client Hello (ECH) nevű szabvány támogatása révén érkeznek meg az Android 17-et futtató készülékekre. Mint a portál kifejti, az ECH a TLS, azaz a HTTPS-kapcsolatokat biztosító protokoll adatvédelmi kiterjesztéseként működik.

Alapvetően, még ha egy webhelyhez vagy szolgáltatáshoz tartozó kapcsolat biztonságos is, az internetszolgáltatók és a wifi-hálózatok üzemeltetői láthatják a tevékenységet, amelyet aztán kereskedelmi profilozási célokra használhatnak fel.

Az Android-felhasználók a Chrome 117-es vagy újabb verzióival, valamint a Firefox 119-es verziója felett már élvezhetik az ECH nyújtotta adatvédelmi előnyöket, az Android 17-be azonban most rendszerszinten is beépíti ezt a Google.

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