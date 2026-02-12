ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.47
usd:
319.83
bux:
0
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Microsoft logója egy épület homlokzatán.
Nyitókép: Unsplash

Végleg lelövi egyik veterán szolgáltatását a Microsoft

Infostart

A vállalat bejelentése szerint jövő áprilisig érhető már csak el az Exchange Web Services, helyét egy modernebb alkalmazás veszi át.

A Microsoft bejelentette, hogy 2027. április 1-jével véglegesen leállítja az Exchange Web Services (EWS) működését a Microsoft 365-ben és az Exchange Online platformokon. A közel két évtizede használt technológia helyét a modernebb Microsoft Graph veszi át – írja a HWSW.

A szolgáltatás már 2018 óta nem kap funkcionális frissítéseket, és jó pár éve tudni arról is, hogy 2026 októberében elérkezik a végleges búcsú ideje. A vállalat a napokban közölte a kivezetés utolsó szakaszának pontos részleteit is.

Az EWS 2026 októberétől elérhetetlenné válik azok számára, akik nem jelenték igényüket a további használatra az átmeneti időszakra, ezt az EWSEnabled flag igaz értékre állításával tehetik meg az adminisztrátorok. A rövid, pár hónapos türelmi idő után 2027 árpilisának elején az EWS végleg megszűnik az Exchange Online-ban, kivétel nélkül mindenki számára. A cég az EWS-hez hasonló főbb funkciókat kínáló Microsoft Graphra való átállást ajánlja még jövő április előtt.

A kivezetési folyamat csak a Microsoft 365-re és az Exchange Online-ra vonatkozik, tehát az EWS továbbra is a szokásos módon fog működni a helyi, azaz on-prem Exchange Server környezetekben.

A vállalat bejelentette, időnként ideiglenes leállításos tesztekkel (scream test) segíti a rejtett EWS-függőségek megtalálását. A cég saját alkalmazásainak jelentős részét már sikerült migrálni EWS-ről, miközben már a külső felek is aktívan dolgoznak az átálláson.

Az EWS már közel 20 éve van szolgálatban, és bár fontos darabja volt a Microsoft ökoszisztémának, a modern biztonsági, skálázhatósági és megbízhatósági követelményeknek már nem felel meg. Az EWS kivezetésével a Microsoft célja ezen felül a platform egyszerűsítése és a modernizálás, miközben fokozatosan építi le az ökoszisztéma elavult elemeit.

Kezdőlap    Tech    Végleg lelövi egyik veterán szolgáltatását a Microsoft

microsoft

szolgáltatás

megszűnés

windows

kimutatás

exchange

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár – így értékelte a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, hogy a férfi és a női válogatott is két-két döntőt játszott bő fél éven belül. A sportvezető az InfoRádióban azt mondta, a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni, és a magyar játékosoknak motiváló erőnek kell lennie, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Jók az előjelek a mai európai piacnyitásra, a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi index is új történelmi csúcsra emelkedett, a határidős részvényindexek állása alapján pedig folytatódhat az emelkedés az európai piacokon. A befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre és a délután megjelenő amerikai makroadatra figyelnek, a heti friss munkanélküli segélykérelmek számáról kapunk mag friss statisztikát. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat jön az időjárásban: több helyen is meglepő, amire számítani kell

Fordulat jön az időjárásban: több helyen is meglepő, amire számítani kell

A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Six people were killed and at least 25 others were injured at a school, and two others were found dead at a nearby home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 05:15
Előkerült a turul elveszett lábujja – de csak az egyik
2026. február 12. 04:34
Sínek közé szorult egy autó Isaszegnél, másodpercek kérdése volt a tragédia – videó
×
×
×
×