Végleg lelövi egyik veterán szolgáltatását a Microsoft

A Microsoft bejelentette, hogy 2027. április 1-jével véglegesen leállítja az Exchange Web Services (EWS) működését a Microsoft 365-ben és az Exchange Online platformokon. A közel két évtizede használt technológia helyét a modernebb Microsoft Graph veszi át – írja a HWSW.

A szolgáltatás már 2018 óta nem kap funkcionális frissítéseket, és jó pár éve tudni arról is, hogy 2026 októberében elérkezik a végleges búcsú ideje. A vállalat a napokban közölte a kivezetés utolsó szakaszának pontos részleteit is.

Az EWS 2026 októberétől elérhetetlenné válik azok számára, akik nem jelenték igényüket a további használatra az átmeneti időszakra, ezt az EWSEnabled flag igaz értékre állításával tehetik meg az adminisztrátorok. A rövid, pár hónapos türelmi idő után 2027 árpilisának elején az EWS végleg megszűnik az Exchange Online-ban, kivétel nélkül mindenki számára. A cég az EWS-hez hasonló főbb funkciókat kínáló Microsoft Graphra való átállást ajánlja még jövő április előtt.

A kivezetési folyamat csak a Microsoft 365-re és az Exchange Online-ra vonatkozik, tehát az EWS továbbra is a szokásos módon fog működni a helyi, azaz on-prem Exchange Server környezetekben.

A vállalat bejelentette, időnként ideiglenes leállításos tesztekkel (scream test) segíti a rejtett EWS-függőségek megtalálását. A cég saját alkalmazásainak jelentős részét már sikerült migrálni EWS-ről, miközben már a külső felek is aktívan dolgoznak az átálláson.

Az EWS már közel 20 éve van szolgálatban, és bár fontos darabja volt a Microsoft ökoszisztémának, a modern biztonsági, skálázhatósági és megbízhatósági követelményeknek már nem felel meg. Az EWS kivezetésével a Microsoft célja ezen felül a platform egyszerűsítése és a modernizálás, miközben fokozatosan építi le az ökoszisztéma elavult elemeit.