Hasznos új funkciót kap a YouTube Music

Hasznos új funkcióval bővült a YouTube zenei streaming-szolgáltatása, ugyanis bevezették az MI-alapú lejátszásilista-készítést – írja a hvg.hu a TechCrunch cikke alapján.

Az újdonság a YouTube Music androidos és iOS-es alkalmazásában érhető el a Premium csomag előfizetői számára. A felhasználók szöveges instrukciókkal hozhatnak létre lejátszási listákat a mesterséges intelligencia segítségével.

YouTube Premium and @YouTubeMusic Premium users can now instantly turn an idea, mood or genre into a personalized playlist using our new AI playlist feature ?



Here's how to use it:



1. On Android & iOS, tap the “New” button in the Library tab of YouTube Music

2. Select “AI… pic.twitter.com/YR1GVCqwvu — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 9, 2026

Ehhez a könyvár oldalon az Új gombot kell megérinteni, majd az AI lejátszási lista fület kell megkeresni. Ezután szövegesen vagy szóban lehet megkérni a mesterséges intelligenciát egy lista elkészítésére. Bármilyen hangulati világ, zenei műfaj alapján készíttethetünk lejátszási listákat, sőt ötvözni is lehet azokat különböző előadók számaival.

A YouTube ezzel nem találta fel a spanyolviaszt, hiszen hasonló funkcióval rendelkezik például a Spotify vagy a Deezer is.