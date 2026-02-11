ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
A YouTube logója egy telefon képernyőjén, egy billentyűzetre fektetve.
Nyitókép: Pexels

Hasznos új funkciót kap a YouTube Music

Infostart

Már szöveges instrukciókkal is létre lehet hozni lejátszási listákat a mesterséges intelligencia segítségével.

Hasznos új funkcióval bővült a YouTube zenei streaming-szolgáltatása, ugyanis bevezették az MI-alapú lejátszásilista-készítést – írja a hvg.hu a TechCrunch cikke alapján.

Az újdonság a YouTube Music androidos és iOS-es alkalmazásában érhető el a Premium csomag előfizetői számára. A felhasználók szöveges instrukciókkal hozhatnak létre lejátszási listákat a mesterséges intelligencia segítségével.

Ehhez a könyvár oldalon az Új gombot kell megérinteni, majd az AI lejátszási lista fület kell megkeresni. Ezután szövegesen vagy szóban lehet megkérni a mesterséges intelligenciát egy lista elkészítésére. Bármilyen hangulati világ, zenei műfaj alapján készíttethetünk lejátszási listákat, sőt ötvözni is lehet azokat különböző előadók számaival.

A YouTube ezzel nem találta fel a spanyolviaszt, hiszen hasonló funkcióval rendelkezik például a Spotify vagy a Deezer is.

zene

youtube

mesterséges intelligencia

streaming

lejátszási lista

