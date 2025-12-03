ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Életveszélyes a robot, de elbocsátották a mérnököt, aki figyelmeztetett erre

Infostart

Egy feltörekvő amerikai cég egy széles körben elérhető humanoid robot piacra dobására készül, de egy „túlbuzgó” mérnök figyelmeztetett a veszélyekre. A cég erre megszabadult – a mérnöktől.

A Szilícium-völgyi Figure cég humanoid, azaz emberszerű robotokat fejleszt, amelyeket először ipari létesítményekben, később az otthonokban szeretne elterjeszteni. A robotok annyira meggyőzőek, hogy ömlik a befektetők pénze a cégbe, amelyet a „lábon járó robotok Teslájaként” is emlegetnek. A vállalat értéke 39 milliárd dollárra emelkedett (ami 15-szörös növekedést jelent a 2024 eleji értékhez képest) – írja a hvg.hu a CNBC híre alapján.

A cég most súlyos perben áll az egyik szakembereével – és ez nem csupán egy munkaügyi vita, hanem a vállalat és robotjainak presztízsét és piaci értékét alapvetően meghatározó per. Egyszer ugyanis az történt, hogy

az egyik humanoid robot véletlenül úgy csapta be egy hűtőszekrény ajtaját, hogy az acéllemezen mély horpadás maradt. Ha egy embert ér egy ilyen erejű véletlen mozdulat, az tragédiához vezethet.

Felfigyelt az esetre a vállalat termékbiztonságért felelős szakembere, Robert Gruendel, és írásban nyújtotta be észrevételeit a cégvezetésnek. Sürgette a biztonsági funkciók megerősítését, illetve egy vészleállító gomb beépítését (amit állítólag dizájnszempontokra hivatkozva nem engedtek).

Arra is felhívta a vezetőség figyelmét, hogy egy teszten

a robot akkora erőt mutatott, ami már elég lehet egy ember koponyájának betöréséhez, sőt olyan tesztek is voltak, amikor a robot – meghibásodott mozgásminták miatt – agresszíven viselkedett.

A cég válasza minderre az volt, hogy gyenge teljesítménye, illetve az üzleti irányváltás miatt szeptemberben elbocsátották a mérnököt (holott pár hónappal korábban fizetésemelést kapott jó munkája elismeréseként).

Gruendel most a bíróságon keresi az igazát. A pernek nevezett keresetet nemrégiben nyújtotta be Kalifornia északi kerületi szövetségi bíróságán. Nem csupán azt állítja, hogy a cégnél nem működik átfogó biztonsági kockázatértékelés, hanem azt is, hogy volt vállalata átverte a befektetőket. Egy befektetési kör előtt ugyanis bemutattak egy széles körű biztonsági ütemtervet, viszont miután megkapták a pénzt, megkurtították, „kibelezték” ezt a tervet. Félretették a biztonságot, ehelyett a növekedést, valamint a piacra jutást helyezték előtérbe – állítja a felperes, aki gazdasági, kompenzációs és büntető kártérítést, valamint esküdtszéki tárgyalást követel. A Figure szóvivője eközben azt nyilatkozta, hogy a perben szereplő állítások „hazugságok, amelyeket alaposan meg fognak cáfolni a bíróságon”.

A per precedens értékű lehet. Ha a bíróság a mérnöknek ad igazat, akkor akár az egész robotikai iparág kénytelen lesz szigorúbb biztonsági követelményeket bevezetni.

Viszont ha ellene döntenek, az azt az üzenetet hordozhatja, hogy senki se szóljon bele a folyamatban lévő innovációba. De vajon ez utóbbi tényleg megnyugtató lenne?

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet
Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok

Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok

A vizsgált 38 ország fele már döntött az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről, így a távoli jövő nyugdíjasai a mostanáig megismert intézkedések következtében átlagosan közel 2 évvel magasabb korhatárral szembesülnek majd, mint a ma nyugdíjba vonulók – derül ki az OECD idei Pensions at a Glance jelentéséből. A dokumentum borús képet fest a nyugdíjasok helyzetéről: a 65 év felettiek körében a szokványosnál lényegesen gyakoribb a szegénység, miközben számos országban idősek tömegei végeznek munkát kényszerűségből, és a demográfiai trendek tükrében nem látni, mitől fordulhatnának jobbra a kilátások. A nők aggodalmát enyhítheti, hogy ők sok országban – így Magyarországon is – kedvezőbb feltételekkel mehetnek nyugdíjba, mint a férfiak, ugyanakkor az átlagos nyugdíjuk (ebből is fakadóan) alacsonyabb. A magyar nyugdíjrendszer viszonylag jól teljesít az aktív életszakasz végén jellemző jövedelem pótlásában, de a tőkefedezeti nyugdíjpillérek gyengesége felerősíti az állami nyugdíjpillér fenntarthatósági kockázatait.

Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok

Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok

Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

