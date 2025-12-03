Életveszélyes a robot, de elbocsátották a mérnököt, aki figyelmeztetett erre

A Szilícium-völgyi Figure cég humanoid, azaz emberszerű robotokat fejleszt, amelyeket először ipari létesítményekben, később az otthonokban szeretne elterjeszteni. A robotok annyira meggyőzőek, hogy ömlik a befektetők pénze a cégbe, amelyet a „lábon járó robotok Teslájaként” is emlegetnek. A vállalat értéke 39 milliárd dollárra emelkedett (ami 15-szörös növekedést jelent a 2024 eleji értékhez képest) – írja a hvg.hu a CNBC híre alapján.

A cég most súlyos perben áll az egyik szakembereével – és ez nem csupán egy munkaügyi vita, hanem a vállalat és robotjainak presztízsét és piaci értékét alapvetően meghatározó per. Egyszer ugyanis az történt, hogy

az egyik humanoid robot véletlenül úgy csapta be egy hűtőszekrény ajtaját, hogy az acéllemezen mély horpadás maradt. Ha egy embert ér egy ilyen erejű véletlen mozdulat, az tragédiához vezethet.

Felfigyelt az esetre a vállalat termékbiztonságért felelős szakembere, Robert Gruendel, és írásban nyújtotta be észrevételeit a cégvezetésnek. Sürgette a biztonsági funkciók megerősítését, illetve egy vészleállító gomb beépítését (amit állítólag dizájnszempontokra hivatkozva nem engedtek).

Arra is felhívta a vezetőség figyelmét, hogy egy teszten

a robot akkora erőt mutatott, ami már elég lehet egy ember koponyájának betöréséhez, sőt olyan tesztek is voltak, amikor a robot – meghibásodott mozgásminták miatt – agresszíven viselkedett.

A cég válasza minderre az volt, hogy gyenge teljesítménye, illetve az üzleti irányváltás miatt szeptemberben elbocsátották a mérnököt (holott pár hónappal korábban fizetésemelést kapott jó munkája elismeréseként).

Gruendel most a bíróságon keresi az igazát. A pernek nevezett keresetet nemrégiben nyújtotta be Kalifornia északi kerületi szövetségi bíróságán. Nem csupán azt állítja, hogy a cégnél nem működik átfogó biztonsági kockázatértékelés, hanem azt is, hogy volt vállalata átverte a befektetőket. Egy befektetési kör előtt ugyanis bemutattak egy széles körű biztonsági ütemtervet, viszont miután megkapták a pénzt, megkurtították, „kibelezték” ezt a tervet. Félretették a biztonságot, ehelyett a növekedést, valamint a piacra jutást helyezték előtérbe – állítja a felperes, aki gazdasági, kompenzációs és büntető kártérítést, valamint esküdtszéki tárgyalást követel. A Figure szóvivője eközben azt nyilatkozta, hogy a perben szereplő állítások „hazugságok, amelyeket alaposan meg fognak cáfolni a bíróságon”.

A per precedens értékű lehet. Ha a bíróság a mérnöknek ad igazat, akkor akár az egész robotikai iparág kénytelen lesz szigorúbb biztonsági követelményeket bevezetni.

Viszont ha ellene döntenek, az azt az üzenetet hordozhatja, hogy senki se szóljon bele a folyamatban lévő innovációba. De vajon ez utóbbi tényleg megnyugtató lenne?