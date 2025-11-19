Szokatlan lépés az Apple-től: eltörölhetik az iPhone-ok egy funkcióját

Az EU-s szabályozások miatt korábban megesett már, hogy Európába egy-egy funkció késve vagy módosítva érkezett meg, az viszont meglehetősen ritka, hogy hasonló okokból egy már meglévő dolgot kivezetnek. Most is pont ez történhet meg, ugyanis a napokban béta-verzióban megjelent iOS 26.2-ből jelen állás szerint egyszerűen el fog tűnni a wifi-hálózatok Apple Watch okosórákkal történő szinkronizációja – írja a 9to5Mac híradása nyomán a hvg.hu.

A lépés oka a digitális piacokról szóló uniós jogszabály, a DMA lehet, aminek értelmében az Európai Bizottság arra kényszerítené az Apple-t, hogy 2025 végéig nyissa meg az iPhone-ok wifijét a harmadik féltől származó kiegészítők számára.

A vállalatnak azonban a jelek szerint esze ágában sincs ennek eleget tenni, inkább törli az egész funkciót. Az EU-s kérésnek épp akkorra kéne eleget tennie az Apple-nek, amikor az iOS 26.2 széles körben is elérhetővé válik – ez valamikor decemberben várható.

Az Apple közlése szerint az intézkedésre a felhasználói adatok védelmében van szükség, és nem valamiféle büntetőintézkedésről van szó. A szaklap hangsúlyozza, hogy jelenleg még nem ismert, milyen kellemetlenségekkel jár majd mindez a gyakorlatban az Apple Watch-használók számára.