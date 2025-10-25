ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Furcsa döntés: nem lesz iPhone19

Infostart

Az Apple idén iPhone 17 néven dobta piacra a legújabb okostelefon-szériáját (meg ugye volt az iPhone Air), jövőre értelemszerűen az iPhone 18 modellek várhatók, 2027-ben viszont nem lesz iPhone 19.

A bennfentesek szerint két év múlva az Apple ugrani fog egyet a számozásban, és a hagyományos őszi bemutatón már iPhone 20 néven leplezik le az új készülékeket – írja a 24.hu a mobilarena.hu híre alapján. Ennek olyan szempontból van értelme, hogy 2027-ben lesz az első almás okostelefon bemutatójának 20. évfordulója és a friss telefonok is erre a jubileumra reflektálnának.

Korábban is volt már hasonlóra példa: az iPhone X az első iPhone tizedik évfordulója előtt tisztelgett, és nem volt iPhone 2 sem, hiszen a 2007-es első mobilt rögtön az iPhone 3G váltotta. Az iOS 18-at idén az iOS 26 követte. Az jó kérdés, hogy a Xiaomi is így tesz-e majd, és náluk is a 20-as szám követi-e a 18-at.

Kezdőlap    Tech    Furcsa döntés: nem lesz iPhone19

okostelefon

mobil

apple

iphone

tech

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Egy éve indult el a Semmelweis Egyetem HELP alkalmazásának felnőtt betegségekkel kapcsolatos modulja. Az ingyenes tünetellenőrző applikációnak mára több mint 257 ezer felhasználója van, köztük olyan távoli országokból is, mint Japán, Ausztrália, Kína vagy Kanada. Az app összesen 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 tünetet tartalmaz.
Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óraátállítás 2025: kezdődik a téli időszámítás

Óraátállítás 2025: kezdődik a téli időszámítás

Óraátállításra kerül sor most vasárnap: hajnali 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órákat. Magyarországon a téli időszámítás hivatalos kezdete a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy órával többet alhatunk, mivel visszafelé állítjuk az órát. Azt, hogy meddig marad velünk az óraátállítás, egyelőre nem tudjuk pontosan. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi, egy órás óraátállítás eltörléséről döntött korábban, a megvalósítás viszont több tényező miatt várat magára. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, még nem dőlt el, de a kormány már jelezte, a nyári időszámítást támogatná.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. &quot;prepper mozgalomhoz&quot; való csatlakozás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

The deployment of the USS Gerald R Ford marks a major escalation in what the US says is a campaign to target drug traffickers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 06:00
Szombaton a határon táncol az időjárás
2025. október 24. 21:45
Bevezetik a sorkatonaságot a horvátok, orosz különmegbízott érkezett Amerikába – a nap hírei
×
×
×
×