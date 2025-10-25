Furcsa döntés: nem lesz iPhone19

A bennfentesek szerint két év múlva az Apple ugrani fog egyet a számozásban, és a hagyományos őszi bemutatón már iPhone 20 néven leplezik le az új készülékeket – írja a 24.hu a mobilarena.hu híre alapján. Ennek olyan szempontból van értelme, hogy 2027-ben lesz az első almás okostelefon bemutatójának 20. évfordulója és a friss telefonok is erre a jubileumra reflektálnának.

Korábban is volt már hasonlóra példa: az iPhone X az első iPhone tizedik évfordulója előtt tisztelgett, és nem volt iPhone 2 sem, hiszen a 2007-es első mobilt rögtön az iPhone 3G váltotta. Az iOS 18-at idén az iOS 26 követte. Az jó kérdés, hogy a Xiaomi is így tesz-e majd, és náluk is a 20-as szám követi-e a 18-at.