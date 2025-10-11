ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Androidból iPhone-ba vagy vissza? Most már nem gond

Infostart

A Deutsche Telekom már megoldotta azt is, hogy különböző operációs rendszerű telefonok között is lehessen az eSIM-eket mozgatni.

Az évtized második felében rohamtempóban átvehetik az eSIM-ek a hagyományos, fizikai SIM-kártyák helyét, azonban ehhez még további fejlesztések szükségesek. A Deutsche Telekom már megoldotta az Androidos telefonok és az iPhone-ok közti költöztetés problémáját – írta meg a HWSW.

Az eSIM-eknek számos előnyük van a hagyományos, fizikai kártyákhoz képest, viszont eddig gátat szabott terjedésüknek a mobiltelefon-szolgáltatók oldaláról még kifejlesztendő funkciók hiánya. Kulcsfontosságú funkciók hiányoznak még azoknál az operátoroknál is, amelyek egyébként évek óta támogatják a technológiát.

Az egyik ilyen hiányosság az eSIM-ek áthelyezése egy másik készülékbe.

Platformon belül maradva, tehát Androidos telefonból Androidos telefonba, vagy iPhone-ból iPhone-ba ezt rendszerint már jól kezeli a rendszer. Ugyanakkor nem általánosan megoldott az áthelyezés például egy Androidos telefonból egy iPhone-ba, vagy fordítva.

A Deutsche Telekom Németországban ezt már megoldotta, ott minden különösebb akadály nélkül működik a transzfer két eltérő platform között is. Néhány megkötés ettől függetlenül van még. Az érintett iPhone-on iOS 26, vagy újabb verziónak kell futnia, az androidos telefonok közül pedig kizárólag a Pixel 10-ek támogatottak. Azt ígérik, a kompatibilis készülékek köre gyorsan bővülhet.

Különösen szenzitív terület a SIM-csalásos támadások miatt az eSIM-ek áthelyezése, így a folyamathoz szükség volt a szolgáltató részéről egy saját fejlesztésű jogosultság-ellenőrző szerver is. A fejlesztés hamarosan a cégcsoport többi leányvállalatánál is elérhetővé válhat – írja a HWSW.

Az eSIM-ek globális terjedésének a következő években komoly löketet adhat, hogy az Apple már globálisan forgalmaz olyan iPhone-okat, amelyekbe nem helyezhető fizikai SIM-kártya. Az első ilyen, világpiacra szánt modell a szeptemberben bejelentett iPhone Air. A SIM-olvasó megszűnésével felszabaduló területet rendszerint az akkumulátornak adják át a gyártók.

Hazánkban is elérhető már a Revolut neobank eSIM-szolgáltatása, amelynek segítségével külföldi utazásokon kedvező áron csatlakozhatnak az ügyfelek a mobilinternet-hálózatra. Főleg az egzotikusabb, távolibb célországokban jöhet jól ez a szolgáltatás, egy hetes, vagy annál hosszabb utazás esetén éri meg igazán. A HWSW Argentínát, illetve Chilét említi példaként, ahol jóval kedvezőbb áron érhető el a Revolut által kínált eSIM, mint a roaming – főleg a Yettel ügyfeleinek esetében. Az eSIM-nek köszönhetően ilyenkor sem kell fizikailag átvenni egy új SIM-kártyát, a telefonról intézhető a teljes folyamat.

