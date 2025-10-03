Lezuhan a gép, és mindenki túléli? Egy lépéssel közelebb vagyunk ehhez

Különleges megoldást terveztek az indiai BITS Pilani magánegyetem mérnökei, amely a repülőgép utasait hivatott védeni, ha balesetet szenvedne a repülőgép. A Rebirth nevű projekt lényege, hogy a repülőgép törzsébe teleptett légzsákok a zuhanás esetén kinyílnának, így tompítanák a becsapódást, és esélyt adnának az utasoknak a túlélésre – írja az Interesting Engineering nyomán a hvg.hu.

Az Eshel Wasim és Dharsan Srinivasan által létrehozott rendszer mesterséges intelligenciát és érzékelőket használ a baleset észlelésére, és automatikusan aktiválódik, ha a repülőgép 914 méter alá süllyed. A pilóták szükség esetén manuálisan is felülbírálhatják a rendszer indítását. Jeff Edwards, az amerikai haditengerészet nyugalmazott tisztje szerint az elgondolás érdekes, de azt is számításba kell venni, hogy a gépeknek plusz súlyt kell magukkal vinni ahhoz, hogy elkerüljenek egy egyébként 20 évente egyszer előforduló balesetet.

A rendszer a döntések meghozatala előtt figyeli a hajtóművek állapotát, a gép irányát, sebességét, magasságát, a hőmérsékletet és a pilóta tevékenységét. Ha a baleset elkerülhetetlen, a légzsákok az orrban, a törzs alján és a farokrésznél kevesebb mint két másodperc alatt kinyílnak. A légzsák speciális anyagokból készülne, amelyek segítenek tompítani a becsapódás erejét.

A csapat már megépített egy 1:12 arányú prototípust. A rendszer szenzorokat, mikrovezérlőket és szén-dioxid-tartályokat kombinál, az egészet pedig a mesterséges intelligencia működtet. A rendszer reagál a sebesség, a rezgés és az erő változásaira, és sorban aktiválja a biztonsági lépéseket.

A számítógépes szimulációk alapján a megoldás ugyan furcsán néz ki elsőre, de 60 százalékkal képes tompítani a becsapódás mértékét. A mérnökök most arra készülnek, hogy repülőgépgyártókkal és laboratóriumokkal együttműködve teljes méretű modelleket teszteljenek szélcsatornákban és ütközési szimulációkban. Emellett azt tervezik, hogy a rendszert kompatibilissé teszik mind az új, mind a meglévő repülőgépekkel.