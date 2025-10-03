ARÉNA - PODCASTOK
Windows of the white airplane - copy space
Nyitókép: Chalabala/Getty Images

Lezuhan a gép, és mindenki túléli? Egy lépéssel közelebb vagyunk ehhez

Infostart

Indiai mérnökök egy speciális megoldással érnék el, hogy a lezuhanó repülőgép utasai minél nagyobb eséllyel túlélhessenek egy balesetet.

Különleges megoldást terveztek az indiai BITS Pilani magánegyetem mérnökei, amely a repülőgép utasait hivatott védeni, ha balesetet szenvedne a repülőgép. A Rebirth nevű projekt lényege, hogy a repülőgép törzsébe teleptett légzsákok a zuhanás esetén kinyílnának, így tompítanák a becsapódást, és esélyt adnának az utasoknak a túlélésre – írja az Interesting Engineering nyomán a hvg.hu.

Az Eshel Wasim és Dharsan Srinivasan által létrehozott rendszer mesterséges intelligenciát és érzékelőket használ a baleset észlelésére, és automatikusan aktiválódik, ha a repülőgép 914 méter alá süllyed. A pilóták szükség esetén manuálisan is felülbírálhatják a rendszer indítását. Jeff Edwards, az amerikai haditengerészet nyugalmazott tisztje szerint az elgondolás érdekes, de azt is számításba kell venni, hogy a gépeknek plusz súlyt kell magukkal vinni ahhoz, hogy elkerüljenek egy egyébként 20 évente egyszer előforduló balesetet.

A rendszer a döntések meghozatala előtt figyeli a hajtóművek állapotát, a gép irányát, sebességét, magasságát, a hőmérsékletet és a pilóta tevékenységét. Ha a baleset elkerülhetetlen, a légzsákok az orrban, a törzs alján és a farokrésznél kevesebb mint két másodperc alatt kinyílnak. A légzsák speciális anyagokból készülne, amelyek segítenek tompítani a becsapódás erejét.

A csapat már megépített egy 1:12 arányú prototípust. A rendszer szenzorokat, mikrovezérlőket és szén-dioxid-tartályokat kombinál, az egészet pedig a mesterséges intelligencia működtet. A rendszer reagál a sebesség, a rezgés és az erő változásaira, és sorban aktiválja a biztonsági lépéseket.

A számítógépes szimulációk alapján a megoldás ugyan furcsán néz ki elsőre, de 60 százalékkal képes tompítani a becsapódás mértékét. A mérnökök most arra készülnek, hogy repülőgépgyártókkal és laboratóriumokkal együttműködve teljes méretű modelleket teszteljenek szélcsatornákban és ütközési szimulációkban. Emellett azt tervezik, hogy a rendszert kompatibilissé teszik mind az új, mind a meglévő repülőgépekkel.

india

repülőgép

légi katasztrófa

mesterséges intelligencia

légzsák

Címlapról ajánljuk
Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy „terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén”, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor

Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország" c. műsorában ad interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

Újabb drónészlelés történt Európában, több ezren a repülőtéren töltötték az éjszakát

Újabb drónészlelés történt Európában, több ezren a repülőtéren töltötték az éjszakát

Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.

Two men killed in Manchester synagogue attack named

Two men killed in Manchester synagogue attack named

Police believe the attacker is Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British citizen of Syrian descent.

