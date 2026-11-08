Szigorít az Apple, több népszerű alkalmazás is 18-as karikát kap

Szigorítja az alkalmazások korhatár-besorolását az Apple: a társkereső appok, valamint a romantikus kapcsolatot szimuláló mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások ezentúl csak 18 éven felüliek számára lesznek letölthetők az App Store-ból.

A hét elején bejelentett új szabályok szerint a fejlesztőknek azt is jelezniük kell, ha alkalmazásuk lehetővé teszi a felhasználó valós idejű tartózkodási helyének másokkal történő megosztását.

A The Verge felidézi, hogy az App Store-ban eddig is létezett 18-as korhatár-besorolás, ez azonban elsősorban a szerencsejátékkal, a dohányzással, az alkohollal, valamint a meztelenséggel és a szexualitással kapcsolatos alkalmazásokra vonatkozott – számolt be a hvg.hu.

Bár a társkeresőkre eddig is csak 18 éven felüliek regisztrálhattak, az új szabályozás már a letöltésüket is megakadályozza a fiatalabb felhasználók számára, csökkentve a korlátozások kijátszásának lehetőségét.

A fejlesztőknek 2027. január 12-ig kell megfelelniük az új követelményeknek.