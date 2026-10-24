Vidéki iskola a dobogón! – Íme a legjobb hazai gimnáziumok listája

Megjelent a legjobb gimnáziumok listája. Mint a HVG által nyilvánosságra hozott rangsorból kiderül, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium a legjobb, a második helyén a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium végzett. A harmadik helyet a veszprémi Lovassy László Gimnázium szerezte meg, így először került vidéki iskola a dobogóra.
Az élmezőnyben szereplő intézmények között nagyon kicsik a különbségek, ezért néhány helyezésnyi eltérés nem feltétlenül jelent érdemi különbséget az iskolák teljesítményében – jegyzi meg az összeállítás.
A százas listán 44 fővárosi és 56 vidéki iskola szerepel. A legjobb húsz közé a Lovassyn kívül további öt vidéki gimnázium jutott be, Győrből, Pannonhalmáról, Zalaegerszegről, Szombathelyről és Debrecenből.
A tavalyi helyezéséhez képest a Gödöllői Török Ignác Gimnázium javított a legtöbbet, a 73. helyről a 26.-ra került, míg a velencei Zöldliget iskola a 80. helyről a 33.-ra lépett előre.
A HVG idén változtatott a rangsor módszertanán, amely az érettségi, a felvételi és a kompetenciamérési eredményeket veszi figyelembe.
Top 10
- Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- Szent István Gimnázium (Budapest)
Tavalyz az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium volt az első, az Eötvös József Gimnázium a második, a Toldy Ferenc Gimnázium pedig a harmadik helyen végzett. A veszprémi Lovassy akkor az ötödik volt, vagyis idén két helyet javítva jutott fel a dobogóra. A tavaly még hetedik Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium ezúttal a negyedik helyet szerezte meg, míg a korábbi győztes Radnóti a nyolcadik helyre csúszott vissza. A tavalyi első tízbe még két vidéki iskola került be, idén viszont már csak a Lovassy szerepel közöttük.