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Iskolai tábla előtt álló tanárnő.
Nyitókép: Getty Images/eternalcreative

Vidéki iskola a dobogón! – Íme a legjobb hazai gimnáziumok listája

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Vannak nagy előreugrók, de top 10-es visszaesők is. Részletek.

Megjelent a legjobb gimnáziumok listája. Mint a HVG által nyilvánosságra hozott rangsorból kiderül, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium a legjobb, a második helyén a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium végzett. A harmadik helyet a veszprémi Lovassy László Gimnázium szerezte meg, így először került vidéki iskola a dobogóra.

Az élmezőnyben szereplő intézmények között nagyon kicsik a különbségek, ezért néhány helyezésnyi eltérés nem feltétlenül jelent érdemi különbséget az iskolák teljesítményében – jegyzi meg az összeállítás.

A százas listán 44 fővárosi és 56 vidéki iskola szerepel. A legjobb húsz közé a Lovassyn kívül további öt vidéki gimnázium jutott be, Győrből, Pannonhalmáról, Zalaegerszegről, Szombathelyről és Debrecenből.

A tavalyi helyezéséhez képest a Gödöllői Török Ignác Gimnázium javított a legtöbbet, a 73. helyről a 26.-ra került, míg a velencei Zöldliget iskola a 80. helyről a 33.-ra lépett előre.

A HVG idén változtatott a rangsor módszertanán, amely az érettségi, a felvételi és a kompetenciamérési eredményeket veszi figyelembe.

Top 10

  1. Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium
  2. Budapest I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
  3. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
  4. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  5. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
  6. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
  7. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
  8. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
  9. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
  10. Szent István Gimnázium (Budapest)

Tavalyz az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium volt az első, az Eötvös József Gimnázium a második, a Toldy Ferenc Gimnázium pedig a harmadik helyen végzett. A veszprémi Lovassy akkor az ötödik volt, vagyis idén két helyet javítva jutott fel a dobogóra. A tavaly még hetedik Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium ezúttal a negyedik helyet szerezte meg, míg a korábbi győztes Radnóti a nyolcadik helyre csúszott vissza. A tavalyi első tízbe még két vidéki iskola került be, idén viszont már csak a Lovassy szerepel közöttük.

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Kezdőlap    Tudomány    Vidéki iskola a dobogón! – Íme a legjobb hazai gimnáziumok listája

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