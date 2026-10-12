Rettenetes év várhat ránk a klímakutatók szerint

A Japán Meteorológiai Ügynökség pénteki közlése szerint szeptemberben plusz 4,0 Celsius-fokos felszíni vízhőmérséklet-anomáliát mértek a megfigyelési térségben. Ez az 1949-ben kezdődött mérések történetének legmagasabb értéke, és meghaladja az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének korábbi, 3,7 Celsius-fokos előrejelzését is – írja a Pénzcentrum.

Ráadásul már ez a prognózis is jelentősen meghaladta volna a 2015–2016-os El Niño idején regisztrált 2,6 fokos rekordot. A JMA szerint százszázalékos annak a valószínűsége, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad.

A WMO korábbi adatai szintén a gyors erősödést mutatják: a trópusi Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete júniusban 1,6, augusztusban pedig már 2,5 fokkal haladta meg a normál értéket.

A szervezet főtitkára, Celeste Saulo felhívta rá a figyelmet, hogy az El Niño nem új hőt termel, hanem az óceánban tárolt energiát szabadítja fel. A jelenség azonban olyan víztömegből merít, amely melegebb, mint valaha. A legutóbbi El Niño jelentős szerepet játszott abban is, hogy 2023 a mérések második, 2024 pedig az első legmelegebb éve lett. A mostani, minden eddiginél erősebb El Niño hatása a jövő évi hőmérsékleti adatokban mutatkozhat meg igazán, mivel a jelenség következményei jellemzően néhány hónapos késéssel jelentkeznek.