Megtanultuk, tudjuk, mégsem tesszük? – Közeleg a Világ Legnagyobb Tanórája

A Világ Legnagyobb Tanórája nyitónapján Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár mond beszédet, míg Ürge-Vorsatz Diána klímakutató előadást tart a diákoknak.

Az esemény, mint Matolcsy Miklós szervező az InfoRádióban elmondta, egy nemzetközi fenntarthatósági projekthét, ami alapvetően általános és középiskolás diákoknak szól. A programsorozat 12 éve fut, minden évben egy-egy kiemelt témát jár körbe. „Idén egy egészen izgalmas témánk van, a minőségi oktatás és a fenntartható jövő kérdését próbáljuk körbejárni, illetve összekapcsolni” – részletezte.

A projekthétre körülbelül 1000-1200 iskola regisztrált, ez 150-200 ezer diákot jelent, nekik kell emészthető tartalmat biztosítani. Ennek az a módja, hogy a tanárok számára óravázlatokat, projektterveket készítenek, ők ezek segítségével beszélgetnek a diákokkal, tanítanak a témával kapcsolatban.

A Világ Legnagyobb Tanórája a nevében is hordozza, hogy tanóra. A nyitórendezvényt évek óta úgy szervezik, hogy egy iskolában, lehetőleg minél több diák előtt izgalmas előadók bevonásával tartanak egy nagy tanórát. Idén a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban lesz ez a rendezvény, több mint 500 diák lesz jelen.

Az eseményt a közoktatásért felelős államtitkár nyitja meg, de az UNESCO és az UNICEF képviselői is felszólalnak.

Kapcsolódó fenntarthatósági kutatás

Ettől a projekthéttől részben függetlenül, részben vele párhuzamosan évek óta készül egy diák-fenntarthatósági kutatás, hat egyetemmel, kutatóintézettel együttműködve. Ennek keretében már több mint 70 ezer diák válaszát gyűjtötték be és elemezték, értékelték. A kutatás legfontosabb tapasztalata az, hogy a diákok többnyire tudják a jó választ a fenntarthatóság kérdéseire, de itt a probléma: tudják, de nem csinálják, vagy nem úgy csinálják, ahogy csinálni kéne.

„Mondok egy példát: PET palack, ősellenség. Mindenki tudja, hogy amennyire csak lehet, el kéne kerülni a PET palackok használatát, de amikor megkérdezzük őket arról, hogy egyébként milyen formában és hogy vesznek üdítőt, egyáltalán milyen üdítőt fogyasztanak, akkor kiderül, hogy nagyon kényelmes, nagyon egyszerű a félliteres, egyliteres, kétliteres, ilyen-olyan palackos üdítő használata. Az a tudás, ami ott van a fejükben, az nem elég, át is kell forgatni cselekedetté” – húzta alá Matolcsy Miklós.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.