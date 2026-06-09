Nagyon komoly fölrdrengés volt Amerika közelében

A földmozgás fészke 104 kilométerre nyugat-északnyugatra volt a kubai Mantua településétől a tengeren 26 kilométeres mélységben.

Károkról, illetve sérültekről nem érkeztek értesülések.Szökőárriadót nem rendeltek el.

A földmozgást nemcsak a szigetország, hanem a közeli

Florida lakói is érezték.

Az Oriente-törésvonal Kuba délkeleti partjainál fut, és az elmúlt évszázadokban több pusztító földrengést is okozott, köztük 2020 januárjában egy a nyílt tengeren bekövetkezett, 7,7-es erősségű rengést, amely károkat okozott Kubában és a Kajmán-szigeteken is.