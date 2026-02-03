ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd Balázs
Az amerikai űrügynökség most először adta át a Perseverance nevű robot irányítását a mesterséges intelligenciának, ami összesen 456 méteren keresztül navigálta az egységet a vörös bolygó felszínén.
Nyitókép: Photo illustration by NASA via Getty Images

Lenyűgöző NASA-kísérlet: robot irányította a Mars-járó drónt

Infostart

Az amerikai űrügynökség most először adta át a Perseverance nevű robot irányítását a mesterséges intelligenciának, ami összesen 456 méteren keresztül navigálta az egységet a vörös bolygó felszínén.

Történelmi küldetést hajtott végre a NASA Mars-járója, a Perseverace - írja a hvg.hu az Interesting Engineering beszámolója alapján. A rover most először haladt végig egy olyan útvonalon a vörös bolygó felszínén, amelynek pontjait – vagyis, hogy merre haladjon – a mesterséges intelligencia generálta. A mostani kísérlet egy komoly lépés lehet az autonóm űr- és bolygókutatás felé is.

Az útvonalat – egész pontosan a két útvonalat – még december elején, 8-án és 10-én tette meg a Perseverance, a kísérletet pedig a NASA szakemberei felügyelték.

A mérnökök a generatív mesterséges intelligenciát használtak azon útpontok meghatározására, amelyeket a rovernek érintenie kell az útja során. Ez elsőre nem tűnik nagy vállalásnak, ám a Mars felszíne rendkívül nehéz terep, ahol az irányításnak rendkívül körültekintően kell eljárnia – tekintve, hogy nem lehet csak úgy segíteni a roveren, ha bajba jut.

A csapat egy olyan modellre támaszkodott, ami képes a képet és a szöveget együtt értelmezni. A rendszer ugyanazokat a felszíni adatokat elemezte, amelyeket a mérnökök is szoktak. A bemenő adatcsomag tartalmazta a rover által készített képeket, valamint a veszéllyel kapcsolatos információkat is.

Figyelembe vette a felszíni sziklákat, a laza, poros talajt, és a lejtők meredekségét is.

Ezen adatok alapján a mesterséges intelligencia egy olyan útvonalat generált, amelynek pontjait biztonságosnak ítélte meg. A robot ennek köszönhetően december 8-án 210, december 10-én pedig 246 métert tett meg. Az utólagos értékelés során kiderült, mindkét út megfelelt a biztonsági elvárásoknak.

A szakemberek úgy vélik, a jövőben hasonló módon hajthatnak végre autonóm műveleteket, például a Szaturnusz jeges holdján.

