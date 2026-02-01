ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mit vésett be a Covid-járvány az agyunkba?
Nyitókép: Fotó: Horváth Dávid

Veszedelmes tudati mintákat hagyott az agyunkban a Covid

Infostart

Egy magyar kutatás szerint a járvány nemcsak a testünket támadta meg, hanem az észlelésünket, a döntéseinket és a politikához való viszonyunkat is. A karantén évei alatt olyan kommunikációs minták épültek be a mindennapjainkba, amelyek ma is alakítják, mit hiszünk el – és mit nem.

A maszkok eltűntek, a lezárások emlékké fakultak, de a járvány nem múlt el nyomtalanul. Nem a kórtermekben, hanem a fejekben hagyta ott a legmaradandóbb lenyomatát. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza friss tanulmányában amellett érvel: a COVID–19 nem csupán egészségügyi válság volt, hanem egy globális kognitív hadszíntér is, ahol a nagyhatalmi szereplők élesben tesztelték a „fegyvernek minősülő kommunikáció” legújabb eszközeit.

A kutatás szerint a pandémia alatt alkalmazott információs műveletek nem értek véget a járvánnyal. Beépültek a politikai és közéleti nyelvbe. A vészhelyzeti retorika, amely korábban a lezárásokat és a rendkívüli intézkedéseket kísérte, ma gazdasági döntéseknél, kampányüzeneteknél és geopolitikai konfliktusok értelmezésénél is visszaköszön. Az állandó készenléti állapot, a „most dől el minden” hangulat azt eredményezi, hogy sokan kevésbé kérdőjelezik meg a gyors, radikális lépéseket.

A karantén alatt felerősödött online jelenlét olyan információs buborékokat hozott létre, amelyek önmagukat erősítik.

Amit sok ismerőstől látunk visszaköszönni, az gyakran nem spontán véleményhullám, hanem összehangolt hálózatok eredménye. A tanulmány részletesen foglalkozik azokkal a technikákkal, amelyek során egy állítás több közvetítőn keresztül „megtisztul”, mire a fősodrú nyilvánosságba érkezik – így válik nehezen visszakövethetővé, ki és milyen szándékkal indította útjára.

Bizalomhiány

Mindez hosszú távon az intézményekbe vetett bizalmat is aláásta. A járvány alatt tapasztalt ellentmondásos üzenetek nem feltétlenül azt érték el, hogy az emberek elhiggyék a hazugságokat, hanem azt, hogy elbizonytalanodjanak: egyáltalán kinek lehet hinni.

A döntési fáradtság, a folyamatos mérlegelés terhe sokakat arra vezet, hogy inkább elforduljanak a közélettől, vagy ösztönből reagáljanak.

A félelem és a bizonytalanság közben politikai mozgatórugóvá vált. A járvány alatt berögzült reflex – „oszd meg gyorsan, hátha fontos” – ma más témákban működik tovább. Egyetlen pulzusemelő mondat elég ahhoz, hogy elinduljon a kommentháború, a megosztás, a digitális pörgés. A hírfolyam nem megnyugtat, hanem folyamatos készenlétben tart.

Belemegyünk az adatgyűjtésbe

A kutatás arra is rámutat, hogy a rendkívüli helyzetben bevezetett digitális ellenőrzési és adatkezelési megoldások társadalmi elfogadottsága új mércét teremtett. Ami egyszer „ideiglenes” volt, az később könnyebben válik általánossá. Ha egy válságban természetesnek tűnik az adatgyűjtés és a beléptetés, akkor békeidőben is kisebb az ellenállás a hasonló megoldásokkal szemben.

Egyértelmű politikai vetület

A nagyhatalmi narratívák hatása a belpolitikában is megjelent. Az „ők” és „mi” logikája, az ellenségképek gyártása egyre gyakrabban idegen érdekek kiszolgálójaként ábrázolja a politikai ellenfeleket. Ezzel párhuzamosan átalakult a szuverenitásról való gondolkodás is. A járvány idején mindenki hirtelen figyelni kezdte, honnan jön a maszk, a vakcina, a gyógyszer. Ez a szemlélet mára energiára, ellátási láncokra és technológiai függőségekre terjedt át – a kampányok egyik központi témájává válva.

Horváth Dávid szerint a Covid volt a főpróba. Ami ott működött, ma a konfliktusokban és a politikai kommunikációban alapértelmezett eszköztárrá vált. Egy olyan világ felé mutat, ahol könnyen kialakul az érzés:

„mindenki hazudik, semmi sem biztos”.

Ez pedig nemcsak a közéletet, hanem a mindennapi információfogyasztásunkat is formálja.

A tanulmány, amely „A Covid–19-válság szerepe a fegyvernek minősülő kommunikáció új dimenzióinak kialakulásában” címmel jelent meg a Lélektan és Hadviselés interdiszciplináris folyóiratban, arra figyelmeztet: a járvány véget ért, de a fejünkben zajló hadviselés tovább tart.

Kezdőlap    Tudomány    Veszedelmes tudati mintákat hagyott az agyunkban a Covid

vírus

társadalom

covid

tudat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Politikai földrengésként értékelik az osztrák elemzők a legfrissebb pártpreferencia-adatokat, melyek szerint a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt nemcsak országosan, hanem a hagyományosan baloldali fellegvárnak számító Bécsben is átvette a vezetést. A mérések szerint az FPÖ és a szociáldemokrata SPÖ jelenleg fej-fej mellett, 25,9 százalékon áll a fővárosban.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Szinte fű alatt, mindenféle látványos hajcihőtől mentesen az Egyesült Államok 2026 január végén bemutatta a legújabb Nemzetvédelmi Stratégiáját (National Defense Strategy – NDS). A dokumentum szinte alapjaiban változtatja meg az Egyesült Államok korábbi nézeteit, ami illeszkedik ahhoz, amit Donald Trump amerikai elnök kormánya hangoztatott az utóbbi időben. A radikális változások azonban nem mindenkinél váltottak ki támogatást, sokak szerint az új stratégia hemzseg a hibáktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon - a te lakhelyed is rajta van?

Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon - a te lakhelyed is rajta van?

Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 19:38
Nem posztolni kell a gyerekről, hanem megismerni, mit csinál – Koltay András a „sharentingről”
2026. január 31. 14:32
Csodát tett Elon Musk agychipje a lebénult sportolónál
×
×
×
×