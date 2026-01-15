ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Just_Super/Getty Images

Egyetemisták és kutatók forgatják most fel a tudományos kutatás menetét

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Péntek délutánig tart a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat „Hogyan alakítják át az autonóm AI rendszerek a kutatási és a felfedezés folyamatait” elnevezésű eseménye.

Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: az Agentic Discovery Hackathon nevű rendezvény résztvevői arra keresik a választ, hogy hogyan alakítják át az ágens alapú mesterséges intelligenciával dolgozó rendszerek a tudományos kutatás és felfedezés folyamatait. A rendezvénnyel az a céljuk, hogy a kutatói közösség ne csak kövesse, hanem alakítsa is ezt a jövőt, hiszen azért dolgoznak, hogy Magyarország 2030-ra Európa legjobb 10 innovátora közé kerüljön.

„Napjaink tudományának alapvető kihívását már nem az információ vagy az eszköztár szűkössége jelenti, hiszen számos szakterületen több adat áll rendelkezésre, mint amennyit érdemben össze tudunk hangolni és értelmezni. Itt

a valódi korlátot az egység hiánya jelenti. Széttöredezett munkafolyamatok vannak, egymástól elszigetelt tudományterületek”

– fogalmazott Jakab Roland.

A 2026-os hackathon központi témája az Agentic Discovery. A terület mélyebb megértését és gyakorlati megismerését a szervezők az ADP AI-Scientist platformhoz való hozzáféréssel támogatják, amelyet a résztvevők a verseny során szabadon használhatnak. A fejlesztés több száz, egymással együttműködő mesterségesintelligencia-alapú eszközt integrál, amelyek a kutatási folyamat teljes spektrumát lefedik – az ötletalkotástól az eredmények publikálásáig –, mindezt etikus és átlátható keretrendszerben.

A hackathon kísérleti teret biztosít annak feltérképezésére, hogy az agentic AI miként válhat a tudományos kutatás hiteles és hatékony részévé. A rendezvény különös hangsúlyt fektet az interdiszciplináris együttműködésre és a kutatási gyakorlatban hasznosítható megoldásokra.

Az esemény célja, hogy a mesterséges intelligencia szakértői és a különböző tudományterületek kutatói közös munkában alakítsanak ki Agentic AI-alapú kutatási koncepciókat és folyamatokat. A résztvevő csapatok eredményeiket az esemény zárásaként egy-egy ötperces prezentáció keretében mutatják be. A benyújtott megoldásokat elismert szakmai zsűri értékeli.

„A célunk, hogy a mesterséges intelligencia szakértői és a különböző tudományterületek kutatói közös munkában alakítsanak ki Agentic AI alapú kutatási koncepciókat és folyamatokat” – mondta Jakab Roland, hozzátéve, hogy

az eseményen a HUN-REN kutatói, illetve számos egyetem mesterséges intelligencia tanulmányait folytató diákjai vesznek részt. Kis csapatokban dolgoznak.

Azt a kérdést kell megválaszolniuk, hogy miként alakítják át az autonómiai rendszerek a kutatás és a felfedezés folyamatait. Arra várnak tőlük megoldásokat, hogy hogyan lehet bizonyos kutatási tevékenységeket autonóm módon megvalósítani különböző ágensek, keretrendszerek és eszközök segítségével.

