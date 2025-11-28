ARÉNA - PODCASTOK
Az olasz Leonardo hadiipari vállalat egy olyan integrált, mesterséges intelligenciát használó védelmi rendszert fejlesztett ki, amely a hiperszonikus fegyverektől a drónrajokig és a kibertámadásokig számos fenyegetés elhárítására alkalmas.
Nyitókép: X / Leonardo

Itt az európai szuperfegyver: a Michelangelo Dome - videó

Infostart

Az olasz Leonardo hadiipari vállalat egy olyan integrált, mesterséges intelligenciát használó védelmi rendszert fejlesztett ki, amely a hiperszonikus fegyverektől a drónrajokig és a kibertámadásokig számos fenyegetés elhárítására alkalmas.

A Michelangelo Dome célja, hogy Európa szerte növelje a kritikus infrastruktúrák védelmét - írja a Portfolio a Bloomberg beszámolója alapján. A platform a tenger alatti műveletektől egészen az űrig egy egységes hálózaton keresztül koordinálja majd a különböző hadműveleti egységeket - közölte csütörtökön az olasz vállalat.

Roberto Cingolani vezérigazgató szerint a biztonsági kihívások gyors ütemben változnak, és ma már drágább védekezni, mint támadni, ezért a fejlett technológiák kulcsszerepet játszanak. „A védelemnek innoválnia kell, előre kell gondolkodnia, és nemzetközi együttműködésre kell épülnie" - mondta Rómában.

Leonardo az elmúlt időszakban tudatosan pozicionálja magát a katonai technológia specialistájaként, kihasználva a NATO-tagállamok növekvő védelmi kiadásait. A vállalat több együttműködésben is részt vesz, köztük európai űripari és védelmi konszolidációs projektekben.

A Michelangelo Dome prediktív mesterséges intelligenciát használ az érzékelők adatainak egyesítésére, így felgyorsíthatja a reagálási időt, és pontosabban pozicionálja a védelmi eszközöket. A rendszer célja a kritikus infrastruktúrák és nagyvárosi környezetek védelme a hiperszonikus csapásoktól a drónrajokon át egészen a kibertámadásokig.

