Itt az európai szuperfegyver: a Michelangelo Dome - videó

A Michelangelo Dome célja, hogy Európa szerte növelje a kritikus infrastruktúrák védelmét - írja a Portfolio a Bloomberg beszámolója alapján. A platform a tenger alatti műveletektől egészen az űrig egy egységes hálózaton keresztül koordinálja majd a különböző hadműveleti egységeket - közölte csütörtökön az olasz vállalat.
Roberto Cingolani vezérigazgató szerint a biztonsági kihívások gyors ütemben változnak, és ma már drágább védekezni, mint támadni, ezért a fejlett technológiák kulcsszerepet játszanak. „A védelemnek innoválnia kell, előre kell gondolkodnia, és nemzetközi együttműködésre kell épülnie" - mondta Rómában.
#Leonardo presents the #MichelangeloDome, an advanced integrated defence system designed to respond to emerging threats in an increasingly complex global landscape.— Leonardo (@Leonardo_live) November 27, 2025
The project is born from the need to defend and protect critical infrastructure, sensitive urban areas,… pic.twitter.com/APyz73M94S
Leonardo az elmúlt időszakban tudatosan pozicionálja magát a katonai technológia specialistájaként, kihasználva a NATO-tagállamok növekvő védelmi kiadásait. A vállalat több együttműködésben is részt vesz, köztük európai űripari és védelmi konszolidációs projektekben.
A Michelangelo Dome prediktív mesterséges intelligenciát használ az érzékelők adatainak egyesítésére, így felgyorsíthatja a reagálási időt, és pontosabban pozicionálja a védelmi eszközöket. A rendszer célja a kritikus infrastruktúrák és nagyvárosi környezetek védelme a hiperszonikus csapásoktól a drónrajokon át egészen a kibertámadásokig.