2025. november 25. kedd
Nyitókép: Pixabay

Nagy segítség érkezik a diabéteszben szenvedőknek

Infostart

Egy amerikai orvostudományi egyetem kutatói kiderítették, hogy egy ismert cukorbetegség elleni gyógyszer nemcsak a májban, hanem az agyban is nagy változást eredményez.

Hat évtizedes rejtély oldódott meg: a tudósok végre feltárták, hogyan működik a világ egyik leggyakrabban alkalmazott cukorbetegség elleni gyógyszere, a metformin. Bár eddig úgy vélték, hogy a szer elsősorban a máj glükóztermelését csökkenti és a bélrendszeren keresztül hat, egy friss amerikai kutatás kimutatta, hogy az agyban is kulcsszerepet játszik.

A Portfolio vette észre, hogy a Baylor Orvostudományi Egyetem kutatói azonosítottak egy idegi útvonalat, amelyen keresztül a metformin befolyásolja a vércukorszintet. Kísérleteik során olyan egereket vizsgáltak, amelyekből hiányzott a Rap1 nevű fehérje – náluk a gyógyszer hatástalan volt, ami bizonyítja, hogy az agyi mechanizmus elengedhetetlen a hatásához. Sőt, az SF1 neuronok aktivitása is megváltozott, amikor a metformint közvetlenül az agyba juttatták, és ez jelentős vércukorszint-csökkenést eredményezett.

Ez a felfedezés nemcsak a gyógyszer működésének megértését forradalmasítja, hanem új utakat nyithat a diabétesz kezelésében, hiszen célzott terápiák fejlesztését teszi lehetővé. A metformin továbbra is biztonságos, tartós hatású és megfizethető, de most kiderült, hogy a hatása sokkal összetettebb.

