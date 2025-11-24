Több ezer beteg: durva májgyulladásjárvány tombol Csehországban

A járvány idén az elmúlt majdnem fél évszázad legsúlyosabb cseh esete lesz: eddig már mintegy 2700-an betegedtek meg, és 29-en haltak meg májelégtelenségben. A lengyel külügy ezért azt kéri, aki mégis útra kel, fokozottan figyeljen a higiéniára, ne igyon csapvizet, és kerülje az ismeretlen eredetű ételeket.

A csehországi fertőzések száma már túllépte az 1989-es adatokat, és hamarosan megdöntheti az 1988-as csúcsot is. Egyelőre kérdés, hogy eléri-e az 1979-es, teljes Csehszlovákiára kiterjedő rekordot, amikor több mint 32 ezren betegedtek meg szennyezett lengyel eper miatt.

A jelenlegi helyzetet tovább nehezíti, hogy

a hirtelen megugró oltási igény miatt gyakorlatilag nincs hepatitis A elleni vakcina az országban.

Háziorvosi rendelők, oltóközpontok és kórházak egyaránt arról számolnak be, hogy elfogyott a hepatitis A elleni monovalens oltás, és már a kombinált – A és B típus ellen védő – vakcinákból is csak néhány adag maradt. Ezek ráadásul drágábbak, háromszori beadást igényelnek, és lassabban alakítanak ki védettséget.

Egy prágai háziorvosi rendelő nővére, Kateřina Remešová az idnes hírportálnak elmondta, évtizedek óta nem tapasztalt ilyen helyzetet. Megjegyezte, hogy amíg nem volt járvány, sokan nem is tudták, hogy létezik oltás a hepatitis A ellen. Most viszont rengetegen szeretnék beadatni, de nincs elég készlet, és azt sem tudják, mikor érkezik utánpótlás. Az oltóközpontok hetek óta nem fogadnak új rendeléseket, és csak decemberben tervezik újranyitni a foglalást.

Több beteg is arról számolt be, hogy hónapokat kell várniuk.

Egy 62 éves ostravai férfi például műtét előtt szeretett volna oltást kapni, de azt mondták neki, csak jövő év márciusában tudják beoltani. Hasonló tapasztalatokról számoltak be más kórházakból is.

A prágai Motol kórházban szintén kimerültek a készletek, ezért a cseh egészségügyi minisztérium rendkívüli beszerzéseket indított. Külföldről is próbálnak oltóanyagot felhajtani, az első szállítmányok már megérkeztek, a következő hetekben pedig további 65 ezer adag érkezik. Csehroszág eredetileg mindössze 60 ezer adagot rendelt erre az évre, de az érdeklődők száma már meghaladta a 205 ezret. A laborvizsgálatok iránti igény is nő. A SYNLAB idei adatai szerint több mint 24 és félezer mintát elemeztek, ami 37 százalékkal több, mint tavaly.

A sárgaságjárvány tavaly április óta terjed Csehországban. Ostrava térségéből indult, és fokozatosan ért el más régiókba. Idén Prágában regisztrálták eddig a legtöbb megbetegedést: a fővárosban már több mint 1100 fertőzöttet azonosítottak, ami az összes esetnek több mint 40 százalékát jelenti.