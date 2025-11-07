Festői jelenséget örökítettek meg a Balatonnál

A naposzlop jelenség kialakulásához az kell, hogy az alacsonyan levő, vagy éppen lenyugvó nap és a szemlélő között átlátszó, magasszintű fátyolfelhő, cirrostratus legyen. A felhőben különböző magasságban lévő apró hatszög alakú részecskék visszatükrözik a nap sugarait, ami a megfigyelő számára egy fényoszlopként jelenik meg – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

Külön érdekesség – teszik hozzá –, hogy a lenyugvó nappal éppen szemben kelt fel a Hold, amely ekkor földközelben és holdtölte fázisban volt, és ilyenkor „szuperhold” néven is emlegetik.

(Címlapképünk illusztráció.)