A naposzlop napkelte vagy napnyugta körül látható oszlopszerű fényjelenség, melyet általában a nagyobb méretű lapkristályok felületéről visszaverődő fény hoz létre.
Nyitókép: Getty Images/justedcv

Festői jelenséget örökítettek meg a Balatonnál

Infostart

Szerda este napnyugta környékén látványos légköroptikai jelenség alakult ki a siófoki obszervatóriumból nézve, amiről fotó is született. A jelenség neve naposzlop.

A naposzlop jelenség kialakulásához az kell, hogy az alacsonyan levő, vagy éppen lenyugvó nap és a szemlélő között átlátszó, magasszintű fátyolfelhő, cirrostratus legyen. A felhőben különböző magasságban lévő apró hatszög alakú részecskék visszatükrözik a nap sugarait, ami a megfigyelő számára egy fényoszlopként jelenik meg – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

Külön érdekesség – teszik hozzá –, hogy a lenyugvó nappal éppen szemben kelt fel a Hold, amely ekkor földközelben és holdtölte fázisban volt, és ilyenkor „szuperhold” néven is emlegetik.

(Címlapképünk illusztráció.)

