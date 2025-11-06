ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Új mérföldkő a rák elleni küzdelemben: teljes gyógyulást eredményezett a magyarok kísérleti gyógyszere

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont és az ELTE kutatói bemutatták, hogyan sikerült megszelídíteni egy nagyon mérgező, rákellenes vegyületet. A legnagyobb eredményt a mellrák esetében sikerült elérni.

A bőrrák és a tüdőrák növekedését gátolta, a mellráknál pedig teljes gyógyulást eredményezett az a kísérleti gyógyszer, melyet a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói közösen fejlesztettek ki. A rangos Molecular Cancer című nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmányban bemutatták hogyan sikerült „megszelídíteni” egy nagyon mérgező, rákellenes vegyületet, a pyrrolino-daunorubicint, egy úgynevezett liposzómás nanohordozóba csomagolva. A LiPyDau (liposzómás pyrrolino-daunorubicin) névre keresztelt vegyület rendkívüli hatékonysága a kutatókat is meglepte.

A kutatási hálózat honlapján megjelent közlemény szerint az állatkísérletekben hat különböző daganatmodellben – köztük melanoma- és tüdődaganat-modellekben is – sikeresen gátolta a tumor növekedését. Egy örökletes emlőkarcinóma modellben pedig egyedülálló módon teljes gyógyulást idézett elő. A LiPyDau még gyógyszerrezisztens daganatok esetében is hatékonynak bizonyult, olyan tumorokban, amelyekre a jelenleg használt klinikai hatóanyagok már nem reagálnak érdemben.

A LiPyDau egyetlen kezeléssel, egy hét alatt képes volt kiirtani az egyik legellenállóbb egér emlőtumor sejtekből, a 4T1-ből létrehozott daganatokat. A tumorok mérete és elhelyezkedése meghatározható a lumineszcens képalkotó technikával.

Forrás: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Forrás: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

Hegedüs Kristóf, a HUN-REN TTK kutatója – aki Mező Gábor (ELTE) vezetésével a vegyület szintézisén dolgozott – közölte: amint felismerték, milyen ígéretes molekulával van dolguk, elkezdték kidolgozni azokat a technikákat, amelyekkel megfelelő minőségben és mennyiségben tudják előállítani. Ez nyitotta meg az utat az állatkísérletek felé.

Az alkalmazandó vegyület, a pyrrolino-daunorubicin, ezerszer mérgezőbb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek. Azonban nem tudták, hogyan adhatnák be a kísérleti állatoknak anélkül, hogy az az egészséges szöveteket károsítaná. „Ekkor jött a liposzómás csomagolás ötlete, amely védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, miközben lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban. Így született meg a LiPyDau” – közölte Tóth Szilárd, aki a LiPyDau sejtvonalakon történő kipróbálását vezette.

A tanulmány egyik szerzője, Füredi András szerint ez nem csupán egy hatékony készítmény, hanem tapasztalataik és az irodalmi adatok alapján is ez az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet valaha egereken teszteltek. „Tizenöt éve foglalkozunk daganatterápiák fejlesztésével, de ilyen jelentős hatást még sosem tapasztaltunk. A LiPyDau egyetlen dózisa meggyógyította a kísérleti állatokat” – emelte ki.

A kutatócsoport közölte: további vizsgálatokat kell elvégezni annak bizonyítására, hogy ezek az ígéretes eredmények átültethetők-e klinikai alkalmazásba.

