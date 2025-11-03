Meg vannak számlálva a Nemzetközi Űrállomás napjai

November 2-án volt 25 éve, hogy az első űrhajósok beköltöztek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére. Az űrállomás számos tudományterület számára hozott komoly előrelépéseket, és diplomáciai szempontból is óriási volt a jelentősége. Küldetése azonban a végéhez közeleg – írja a space.com cikke nyomán a 24.hu.

Az ISS a programja végső szakaszában jár, a NASA és partnerei pedig 2030 végére tervezik, hogy leterelik Föld körüli pályájáról, és és egy SpaceX Dragon teherűrhajó segítségével egy lakatlan óceáni területre szállítják.

Az említett területre a Csendes-óceánon gyakran hivatkoznak űreszköz-temetőként is, mert rendszerint ide irányítják a feleslegessé vált szerkezeteket.

A Nemzetközi Űrállomás a visszatérés során jelentős részben meg fog semmisülni, egyes darabjai viszont elérik majd a felszínt. A létesítményt három szakaszban szedik majd szét, először a napelemekre és hűtőelemekre, azután a modulok és a rácsszerkezet válik le, végül pedig az egyes modulok és a struktúra esik darabjaira.

A burkolat egyes elemei várhatóan elégnek a légkörben, az ellenállóbb elemek viszont túlélik a visszatérést és az óceánba zuhannak.