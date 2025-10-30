ARÉNA - PODCASTOK
Realistic comet, meteorite, an asteroid in motion burns against the background of outer space. 3d object vector illustration. Bullet burns with fire
Nyitókép: layritten/Getty Images

Egy kisfiú fedezett fel két aszteroidát

Infostart

Egy 12 éves kanadai kisfiú két lehetséges új aszteroidát azonosított egy NASA-val együttműködő állampolgári tudományos program keretében.

A 12 éves fiú a 2024 RX69 és 2024 RH39 jelű égitesteket fedezte fel, amik már szerepelnek a Minor Planet Center nyilvántartásában – ez az intézmény az Nemzetközi Csillagászati ​​Unió alá tartozik, és kisbolygók, valamint más természetes eredetű űrobjektumok nyomon követésével foglalkozik, írja a liner.hu a Toronto Star beszámolója alapján.

A kisfiú, Siddharth Patel a kanadai, Ontario állambeli Londonban él, és már 5 éves kora óta használ távcsövet, annak ellenére, hogy szülei nem rendelkeznek csillagászati háttérrel.

A fiatal felfedező az Nemzetközi Csillagászati ​​Kutatási Együttműködés keretében dolgozott, ami a hawaii Pan-STARRS és az arizonai Catalina Sky Survey képeit használja aszteroida-keresésre. Bár az általa azonosított két égitest a Mars és a Jupiter közötti fő kisbolygóövben található, a program képes földközeli objektumokat és transzneptuniánus égitesteket is felfedezni – utóbbiak a Nap körül keringenek, túl Neptunuszon.

A két aszteroida pályájának megerősítése akár egy évtizedet is igénybe vehet, de Siddharth már új célokat tűzött ki maga elé: űrhajós szeretne lenni. Ennek érdekében nemrég csatlakozott a Royal Canadian Air Cadets ifjúsági programhoz, ahol repülőgép-vezetést tanul – ezzel olyan kanadai űrhajósok nyomdokaiba lépett, mint Jeremy Hansen, aki a NASA Artemis 2 küldetésében a Hold körül repül majd, vagy Chris Hadfield, az első kanadai parancsnok a Nemzetközi Űrállomáson

