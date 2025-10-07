Kézzelfogható kvantumfolyamatok – különleges kísérletért járt a fizikai Nobel-díj

Románia 2025-ben újra szembesül azzal, hogy a politikai illúziók nem írhatják felül a költségvetési matematikát. A 9,3 százalékos hiánnyal zárult előző év után a bukaresti kormány az uniós figyelmeztetések és a befektetői bizalmatlanság kettős szorításában próbálja megfékezni a pénzügyi válságot. A számok azonban makacsul ellenállnak a politikai kommunikációnak: a hiány még mindig jóval az uniós plafon felett marad, miközben a reformok társadalmi ellenállást váltanak ki.