Kézzelfogható kvantumfolyamatok – különleges kísérletért járt a fizikai Nobel-díj

Infostart

A fizika egyik fő kérdése, hogy mekkora lehet egy olyan rendszer maximális mérete, amely a hagyományos fizikai törvényektől sok tekintetben eltérően működő kvantummechanikai hatásokat képes demonstrálni. Az idei Nobel-díjasok egy elektromos áramkörrel végeztek kísérleteket, amelyekben mind a kvantummechanikai alagúteffektust, mind a kvantált energiaszinteket demonstrálták egy olyan rendszerben, amely elég nagy ahhoz, hogy kézben tartható legyen.

John Clarke brit, Michel H. Devoret francia és John M. Martinis amerikai tudós kapja az idei fizikai Nobel-díjat kvantummechanikai kutatásaiért a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.

Cikkünk frissül.

×