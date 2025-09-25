Paracetamol: cáfol az országos tisztifőgyógyszerész

Az utóbbi időben riogatás és szóbeszédek terjedtek arról, hogy van-e kapcsolat a terhesség alatt szedett paracetamol hatóanyag és az autizmus kialakulása között.

„Minden ilyen szóbeszéd érthetően aggasztja a kismamákat. De szeretnék mindenkit megnyugtatni, a paracetamol biztonságos és hatékony szer a láz, a fájdalom csillapítására a várandóság alatt is” – mondta El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész az InfoRádióban. Hozzátette:

évtizedek óta gyűjtik a tudományos adatokat olyan nőktől, akik a várandóságuk alatt paracetamolt szettek. Ezek alapján nem mutatható ki káros hatás sem a magzat fejlődésére, sem az újszülöttekre.

Az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA részletes vizsgálatot végzett 2020 körül, és ez a vizsgálat kimutatta, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy a paracetamol bármilyen idegrendszeri fejlődési problémát okozna – hangsúlyozta az országos tisztifőgyógyszerész. Hozzátette: amire a kismamáknak figyelniük kell, és ez minden gyógyszerszedésre igaz, hogy konzultálni kell az orvossal. Konzultáljanak a kezelőorvosukkal, a nőgyógyászukkal vagy a gyógyszerésszel, mert így biztosítható, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a kezelés,

„A gyógyszerhatóságok, így a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is folyamatosan figyelik a gyógyszerek biztonságosságát. Ha bármilyen új adat felmerül egy gyógyszer esetleges biztonsági profiljával kapcsolatosan, azonnal értékeljük, és szükség esetén megtesszük az intézkedéseket. De újra hangsúlyoznám, hogy minden esetben javasolt a konzultálció a kezelőorvossal gyógyszerbeszedés előtt, legyen ez paracetamol vagy bármilyen egyéb gyógyszer, de a paracetamol várandóság alatt is továbbra is biztonságos” – mondta El Koulali Zakariás.

Azt is elmondta: az is gyakran előfordul a szóbeszédekben a vakcinák és az autizmus közötti esetleges kapcsolat. Az országos tisztifőgyógyszerész hangsúlyozta: egyáltalán nincs ilyesmi.

„A valóság az, hogy nincsen semmilyen tudományos bizonyíték arra, hogy a védőoltások bármiféle kapcsolatban lennének az autizmus kialakulásával. A védőoltások biztonságosak, és a legjobb védelmet adják nagyon súlyosfertőző betegségekre. Gondoljunk bele:

nagyon sok súlyos betegséget sikerült eltüntetni a föld színéről, például a gyermekbénulást és a kanyarót is, és ez csak a védőoltásoknak köszönhető. Az igazi veszélyt nem az oltás jelenti, hanem ha a gyermek oltás nélkül marad.

Értelemszerűen a gyermekek, illetve a felnőttek olthatóságát mindig egy orvos állapítja meg” – hangsúlyozta El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész az InfoRádióban.