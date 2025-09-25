ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.28
usd:
336.51
bux:
98014.87
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Paracetamol: cáfol az országos tisztifőgyógyszerész

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A paracetamol továbbra is biztonságos és hatékony terápiás szer a fájdalom és a láz kezelésére a várandós nők esetében – erősítette meg az InfoRádióban El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.

Az utóbbi időben riogatás és szóbeszédek terjedtek arról, hogy van-e kapcsolat a terhesség alatt szedett paracetamol hatóanyag és az autizmus kialakulása között.

„Minden ilyen szóbeszéd érthetően aggasztja a kismamákat. De szeretnék mindenkit megnyugtatni, a paracetamol biztonságos és hatékony szer a láz, a fájdalom csillapítására a várandóság alatt is” – mondta El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész az InfoRádióban. Hozzátette:

évtizedek óta gyűjtik a tudományos adatokat olyan nőktől, akik a várandóságuk alatt paracetamolt szettek. Ezek alapján nem mutatható ki káros hatás sem a magzat fejlődésére, sem az újszülöttekre.

Az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA részletes vizsgálatot végzett 2020 körül, és ez a vizsgálat kimutatta, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy a paracetamol bármilyen idegrendszeri fejlődési problémát okozna – hangsúlyozta az országos tisztifőgyógyszerész. Hozzátette: amire a kismamáknak figyelniük kell, és ez minden gyógyszerszedésre igaz, hogy konzultálni kell az orvossal. Konzultáljanak a kezelőorvosukkal, a nőgyógyászukkal vagy a gyógyszerésszel, mert így biztosítható, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a kezelés,

„A gyógyszerhatóságok, így a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is folyamatosan figyelik a gyógyszerek biztonságosságát. Ha bármilyen új adat felmerül egy gyógyszer esetleges biztonsági profiljával kapcsolatosan, azonnal értékeljük, és szükség esetén megtesszük az intézkedéseket. De újra hangsúlyoznám, hogy minden esetben javasolt a konzultálció a kezelőorvossal gyógyszerbeszedés előtt, legyen ez paracetamol vagy bármilyen egyéb gyógyszer, de a paracetamol várandóság alatt is továbbra is biztonságos” – mondta El Koulali Zakariás.

Azt is elmondta: az is gyakran előfordul a szóbeszédekben a vakcinák és az autizmus közötti esetleges kapcsolat. Az országos tisztifőgyógyszerész hangsúlyozta: egyáltalán nincs ilyesmi.

„A valóság az, hogy nincsen semmilyen tudományos bizonyíték arra, hogy a védőoltások bármiféle kapcsolatban lennének az autizmus kialakulásával. A védőoltások biztonságosak, és a legjobb védelmet adják nagyon súlyosfertőző betegségekre. Gondoljunk bele:

nagyon sok súlyos betegséget sikerült eltüntetni a föld színéről, például a gyermekbénulást és a kanyarót is, és ez csak a védőoltásoknak köszönhető. Az igazi veszélyt nem az oltás jelenti, hanem ha a gyermek oltás nélkül marad.

Értelemszerűen a gyermekek, illetve a felnőttek olthatóságát mindig egy orvos állapítja meg” – hangsúlyozta El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Paracetamol: cáfol az országos tisztifőgyógyszerész

vakcina

gyógyszer

autizmus

tisztifőgyógyszerész

paracetamol

el koulali zakariás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MNB-igazgató: november végéig maradhatnak velünk az árrésstopok

MNB-igazgató: november végéig maradhatnak velünk az árrésstopok

A világpiacon lassan már 18 hónapja zajlik egy markáns élelmiszerár-emelkedési hullám, részben ez az oka, hogy 2027-re várható az inflációs cél elérése – mondta el Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója az InfoRádióban.
Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

A dróntámadásokkal és egyéb légtérsértésekkel Oroszország célja az lehet, hogy katonai erőket vonjon el Ukrajnától, illetve hogy egyes nyugati országokban elbizonytalanítsa a közvéleményt – mondta Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, aki az InfoRádióban elemezte a NATO reakcióit.
 

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij az Axios hírportálnak adott interjút, ebben kitért a személyét érintő kérdésekre is. Elmondta, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.  Közben meg nem erősített információk szerint az indiai védelmi minisztérium arra készül, hogy két századnyi, ötödik generációs orosz Szu-57-es vadászgépet szerezzen be, ezen felül pedig további öt századnyi lopakodó repülőgépre vonatkozó szerződést ír alá, amelyeket helyben, licenc alapján gyártanának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot

Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot

A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 19:21
Íme, a következő négy űrhajós, akiket a Holdra küldenek
2025. szeptember 25. 19:10
Atomreaktor és műholdvezérlő: elzárt, titkos helyekre leshetünk be
×
×
×
×