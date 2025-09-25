ARÉNA
Nyitókép: Monty Rakusen/Getty Images

Atomreaktor és műholdvezérlő: elzárt, titkos helyekre leshetünk be

Infostart / MTI

Kilencven programmal, köztük ismeretterjesztő előadásokkal, látványos kísérletekkel, laborbejárással várják az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján, pénteken a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), amelynek olyan ritkán látogatható helyszínei is megnyílnak ezen az éjszakán, mint a kutató-atomreaktor vagy a földi műholdvezérlő állomás.

Az egyetem közleménye szerint a Műegyetemen, ahonnan 20 évvel ezelőtt a Kutatók éjszakája indult, a délutáni óráktól egészen éjfélig kilencven előadást, bemutatót, élőben elvégzett kísérletet lehet megtekinteni. A programok többsége a BME campusán lesz, néhányat pedig külső helyszíneken rendeznek meg.

A Kutatók éjszakáján az egyébként a közönség elől elzárt laborok is megnyílnak, és olyan különleges helyekre is bejuthatnak az érdeklődők, mint például a kutató-atomreaktor vagy a földi műholdvezérlő állomás.

A BME mind a nyolc karán készülnek programokkal. A kínálatban szerepel szabadulószoba a vízlaborban, ahol játékos feladatok megoldása során ismerkedhetnek meg a résztvevők a vízkémiával, vízanalitikával, vízi közművekkel és a vízhez kapcsolódó környezeti kérdésekkel.

Lesz épületbejárás, amelynek során a 12. kerületi Galántai utcai Árkay-villát lehet majd megtekinteni. A látogatók részt vehetnek szélcsatorna-látogatáson, lesz előadás az Egyesült Államok, Kína és Oroszország 21. századi gazdasági hadviseléséről, és bemutatnak egy önvezető tesztautót is.

Létezik-e a kreativitásnak kódja? címmel a mesterséges intelligenciáról hallgathatnak előadást a látogatók, a kvantumkommunikáció világát pedig látványos kísérleteken keresztül lehet felfedezni a Kutatók éjszakáján – írták a közleményben.

Atomreaktor és műholdvezérlő: elzárt, titkos helyekre leshetünk be

programajánló

kutatók éjszakája

bme

