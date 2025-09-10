ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: Pexels.com

Új funkcióval kényeztetik a Spotify felhasználóit

Infostart

Jön végre a szűrés – de Magyarországra csak hamarosan.

Apró, de annál hasznosabb újdonságot mutatott be a Spotify: jönnek a szűrők, amelyekkel hangulat, stílus és sok más szempont mentén is szűrheti a zenéit és egyéb tartalmait – írja a hvg.hu.

A svéd zenei streamingóriás bejelentette, mostantól a felhasználó akár a hangulata alapján is szűrhet, de ott van még a tevékenység- és műfajalapú szűrés is, így a jógához, egy vacsorához vagy a futáshoz is megtalálhatja a tökéletes válogatást a könyvtárából.

A szűrők elérhetők minden típusú tartalomhoz, így podcastokhoz vagy hangoskönyvekhez is. A szűrőket a könyvtár-oldalon, a bal felső sarokban lévő ikonnal lehet előhívni.

Az újdonság csak a prémium előfizetők számára érhető el, és egyelőre még nem minden régióban – az első körben Európa nincs benne, de bizonyára rövidesen ide, így hazánkba is megérkeznek a szűrők.

