Új holdat találtak a közelünkben

Az új égitesttel 29-re emelkedett naprendszerünk hetedik bolygója holdjainak száma.

A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli. "Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés – még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette" – ismertette az amerikai Colorado államban dolgozó csoport az eredményeket.

Az egyelőre S/2025 U1 nevű hold kisebb, és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdaknál, s feltételezhetően ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok előtt.

Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az óriásbolygó központjától az Ophelia és a Bianca holdak pályái között.

„Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis holdja, mint az Uránusznak, a gyűrűkkel való kölcsönhatásuk pedig ezek kaotikus eredetére utal"

– mondta Matthew Tiscareno, a kutatócsapat egy további tagja.

Az Uránusz holdjait William Shakespeare és Alexander Pope angol költők műveinek szereplői után nevezeték el. „S/2025 U1” új, hivatalos nevéről a Nemzetközi Csillagászati Unió fog majd a későbbiekben dönteni.