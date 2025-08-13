Ritka égi jelenség forgathatja fel hamarosan Európát

A naptevékenység az idei évben évtizedek óta nem látott szintre emelkedik, ami világszerte új lendületet adott az égbolt iránti érdeklődésnek – idézi a Forbes cikkét az Index. Az úgynevezett noctourism – éjszakai élményturizmus – az idei év egyik legnagyobb utazási trendje lett: az utazók mintegy kétharmada keres olyan programokat, mint a csillagles, az „égfürdőzés” vagy épp az egyszeri, megismételhetetlen kozmikus jelenségek, például a sarki fény vagy napfogyatkozás megfigyelése.

Jövőre Európa egyik legvártabb égi eseménye következik: 2026. augusztus 12-én a kontinens 27 év után először élheti át a teljes napfogyatkozás látványát. Ez lesz az új évezred első olyan fogyatkozása, amely népes európai régiókból is teljes egészében megfigyelhető.

A jelenség ritkaságát jelzi, hogy a legutóbbi, Mexikót, az Egyesült Államokat és Kanadát érintő napfogyatkozás idején a szálláskeresések megtizenötszöröződtek, a repülőjegyfoglalások pedig 304 százalékkal ugrottak meg – olvasható.

A teljes napfogyatkozás során a Hold teljesen eltakarja a Napot, így az ég nappal is elsötétedik, láthatóvá válnak a környező csillagok és bolygók, valamint a Nap ragyogó koronája. A teljes árnyékzónában a nézők átélhetik a különleges „gyémántgyűrű” hatást is, amikor a Nap utolsó fénysugara vakítóan felvillan, mielőtt a Hold mögé rejtőzne.

A 2026-os jelenség megfigyelésére Izland és Észak-Spanyolország kínálja a legjobb kilátást – utóbbi olyan városokkal, mint A Coruna, Bilbao vagy Zaragoza, amelyek gasztronómiai élményeikről is híresek.

Exkluzív élmények a teljes árnyékban

Izlandon az egyik luxusutazási iroda különleges csomagot kínál: forró vizű, végtelenített medencékből figyelhetjük a fogyatkozást az Atlanti-óceánra néző kilátással. A program része egy előadással egybekötött est, majd két éjszaka prémium szálláson Reykjavikban.

A teljes nyugalomra vágyók a Borgarfjörur partján fekvő Naut Lodge privát Spa-házából élvezhetik a látványt, szaunával, meleg- és hidegvizes medencékkel, hegyek és tóparti panoráma ölelésében.

A legkülönlegesebb kalandot azonban talán egy 14 napos, sarkvidéki expedíciós hajóút kínálja, amely Spitsbergen és Izland között követi a fogyatkozás útját. A Ponant hajóján Claudie és Jean-Pierre Haigneré francia űrhajósok szakmai kíséretével figyelhetjük meg az égi eseményt, miközben jégmezők, gleccserek, fjordok és vadon élő sarki állatok teszik felejthetetlenné az utat.