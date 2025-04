Ma megszűnik a tényellenőrzés a Facebookon és az Instagramon

Január elején bejelentették a Meta tényellenőrző programjának megszüntetését, és pénteken közölték, hétfőn megszűnik ez a szolgáltatás az Egyesült Államokban. Nem készülnek új fact-checkek és nem lesznek tényellenőrök, ehelyett fokozatosan elkezdenek majd megjelenni az X-et idéző közösségi megjegyzések, amelyek felhívhatják a figyelmet az álhírekre, de retorzió senkit sem fog érni miattuk – írja az Engadget alapján a Telex.

A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.

A Meta februárban kezdte el bevonni az első tesztelőket a saját közösségi tényellenőrzős programjába, amit egyébként ugyanaz az algoritmus hajt, amit az X-en is használnak, de ilyen megjegyzések egyelőre nem jelentek meg nyilvános posztoknál. A megoldás miatt a Meta a jövőben nem tudja és nem is fogja szankcionálni azokat a felhasználókat, akik álhíreket tesznek közzé a közösségi oldalakon. Hogy pontosan mikor érkezik meg a Közösségi Megjegyzések nevű funkció, azt nem tudni, mindenesetre Kaplan szerint a Facebookon, a Threadsen és az Instagramon is bevezeti azt a Meta.

By Monday afternoon, our fact-checking program in the US will be officially over. That means no new fact checks and no fact checkers. We announced in January we’d be winding down the program & removing penalties. In place of fact checks, the first Community Notes will start…